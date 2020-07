Cultura en Casa: Tutoriales de piano, pintura y juegos

En el marco de las vacaciones de invierno, la web que reúne todo el contenido cultural de la Ciudad continúa acercando diferentes propuestas para los más chicos.

DANZA

A través de la web Cultura en Casa, y ante el aislamiento social, obligatorio y preventivo actual, el Ministerio de Cultura porteño acerca una enorme programación de actividades para toda las edades de forma libre y gratuita.

Cultura en Casa alberga una extensa programación que se nutre de contenido progresivamente y que incluye a las diferentes disciplinas que integran la cultura. Esta iniciativa tiene el objetivo de mantener la cultura presente de forma online y gratuita centralizando toda su oferta través de un único ecosistema digital.

En esta oportunidad, se podrá disfrutar de diferentes iniciativas dirigidas a los más chicos. En este sentido, quienes ingresen a la web se encontrarán con las siguientes actividades destacadas:

Miércoles 22:

Vacaciones de Invierno: este invierno es diferente, y las vacaciones también lo son. Disfruta más de 500 actividades digitales pensadas para vos.

Tutorial para pintar atardeceres, a cargo de Gonzalo Prieto: te invitamos a crear tu propio atardecer. Mediante unos divertidos pasos vamos a construir un hermoso paisaje.

Divertite en Familia: ¡jugá, aprendé y conocé mucho sobre Buenos Aires con estas propuestas para pasarla bien en familia!

Tutoriales by Rock and Learn con Santiago Martín: la primera escuela de rock del país te enseña a tocar We Will Rock You” de Queen en el piano ¿Te animás?

Además de los destacados de cada día, la web tiene diferentes secciones:

-Qué Hacer: propuestas que requieren una acción, como recomendaciones de libros o música, desafíos y tours virtuales.

-Qué Ver: lo mejor para disfrutar desde casa, como películas, recitales, teatro.

-Quiero Aprender: tutoriales, talleres o trivias para incorporar alguna habilidad nueva a distancia y conocer más.

-Chicas y Chicos en Casa: todo el mundo de los chicos disponible para que puedan disfrutar música, talleres y teatro pensado para ellos.

-Jovenes en Casa: un espacio jóvenes y adolescentes disfruten nuevas actividades creativas. Encontrá convocatorias, recomendaciones culturales, ejercicios, recetas vegetarianas y más.

-Agenda Independiente: la cultura independiente tiene su lugar en Cultura en Casa. Encontrá aquí obras, recitales, performances, lecturas ¡y mucho más!

La programación se actualiza día a día y puede sufrir modificaciones, para conocer todas las propuestas se puede ingresar en el siguiente link: