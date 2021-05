El nuevo polo gastronómico en el barrio de Palermo

En un espacio de 700 metros cuadrados y dos pisos, con 9 locales gastronómicos de cocina internacional y dos barras, el Mercado Soho (Armenia 1744) busca replicar la experiencia de los más famosos mercados europeos desde el corazón de Palermo.

Con nuevas aperturas, como la de Mercat Villa Crespo, los mercados gastronómicos vienen pisando fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. La idea de disfrutar de diferentes propuestas foodie en un sólo lugar llegó hace unos pocos meses al barrio de Palermo de la mano de cinco socios y amigos sub-50, que inauguraron el Mercado Soho en noviembre de 2020.

“Somos cinco socios: dos vivimos mucho tiempo en Europa y uno sigue viviendo allá, donde está muy desarrollado el tema de los mercados gastronómicos. La idea surgió de ahí porque más allá de que Argentina esté mal o bien económicamente, todos resaltan lo linda que es, y Buenos Aires no podía estar ausente de esta tendencia mundial”, cuenta Diego Voss, quien vivió 2 años en España y otros 12 en Londres trabajando en inversiones de real estate.

El mercado ofrece un viaje a través de los sabores por nueve cocinas del mundo con con una clara división: en el piso de abajo comida callejera al paso y arriba algo más elaborado y gourmet. “Buscamos crear una propuesta que reúna la gastronomía mundial en un solo lugar, donde la gente venga y un día pueda comer comida asiática, otro libanesa y otro española, dentro de un ambiente social”, explica Voss.

Sin embargo, por la pandemia, el escenario actual es muy distinto a la Buenos Aires llena de turistas que imaginaron cuando empezaron las obras, a comienzos de 2019. “El mercado no es solo una experiencia gastronómica, es también una experiencia social: venir a un lugar, conocer gente, con música, con arte, con actividades. Hoy en pandemia esto se está viviendo a la mitad, porque uno está buscando el distanciamiento y más si es con una persona que no conocemos, y porque no está el extranjero”, plantea el empresario.

El mercado abrió en noviembre de 2020, pero su obra comenzó en febrero de 2019, en el lugar donde durante muchos años funcionó el bar/restaurante Tazz, a media cuadra de Plaza Armenia. “Pensamos que íbamos a tardar 8 o 10 meses, pero por retrasos nuestros y de la pandemia terminó siendo una obra de 18 meses”, señala uno de los socios.

“En enero/febrero cuando se relajaron un poco las medidas el ambiente social que se veía acá era muy lindo. Veníamos trabajando muy bien, operando hasta las 2 AM, pero las nuevas restricciones nos dejan hasta las 19 horas. Obviamente cayeron las ventas, como a todo el mundo gastronómico, alrededor de un 50 por ciento”, dice sobre el contexto actual.

DE ESPAÑA A EL LÍBANO: QUÉ COMER EN EL MERCADO SOHO

En el primer piso la propuesta apunta al street food, con opciones como Cocu Boulangerie y su cocina francesa, Kokito con menú del sudeste asiático, Kevin Bacon con hamburguesas, Stazione Mozzari especializado comida italina, Abdala con cocina sirio-libanesa y la Choripanería al Paso con parrilla argentina y choripanes gourmet.

Para acompañar la propuesta callejera está el Soho Bar: una barra cervecera con birras tiradas, pero también cócteles clásicos y sus reversiones con cerveza. Algunas de las opciones que se pueden encontrar son el Birroni, el Ipa Collins, Beer Julep y Beer Mojito, entre otros.

En el segundo piso hay un concepto más gourmet, con opciones como Sipan y su cocina nikkei, Oian con cocina vasca y española, Crusta con pizza napoletana y el Sparkling Bar, con cócteles hechos con burbujas, espumantes y vinos.

La idea de este sector, con locales más amplios, era que los clientes se sienten en la barra para ver de cerca cada preparación, pero la pandemia cambió las normas. Con las últimas restricciones, los sectores habilitados para sentarse en el mercado son un patio interno y una terraza al aire libre, además de un espacio calefaccionado en la entrada y un deck en la vereda.

“Nosotros diseñamos qué tipo de comida queríamos tener. Conversamos con distintas marcas, probamos la comida y veíamos si nos gustaba para que entrara en el Mercado. Sub alquilamos el espacio pero garantizamos a cada uno de los locales exclusividad en su tipo de comida”, resume Voss.

El Mercado Soho funciona de martes a domingos de 12 a 19 horas. Se pueden hacer reservas, que tienen turnos de 2 horas, e incluso trabajar desde sus mesas ya que tienen Wi-Fi de 300 MB e impresiones.