14°edición de Ciudad Emergente en el corazón histórico de Buenos Aires

Organizado por el Ministerio de Cultura porteño, el lunes 11 de octubre finalizó el Festival Ciudad Emergente 2021. Más de 120 mil vecinos y turistas disfrutaron de 850 artistas que marcan tendencia, de la gastronomía y del ecosistema cultural del Casco Histórico de la Ciudad.

Durante tres días el festival llenó de nuevas tendencias el Casco Histórico, tuvo una gala homenaje en el Colón y una carrera para redescubrir San Telmo, -850 artistas, 20 espacios, 13 disciplinas, 14 escenarios, 250 shows, eventos y actividades durante 3 días.

Durante tres días hubo música, cultura urbana, visuales, tecnología, danza urbana, gastronomía, letras, deportes, vida saludable, moda, diseño, audiovisuales y humor. Además, por primera vez el festival llegó al escenario del Teatro Colón con la Gala Emergente.

Fué un homenaje a la Ciudad de Buenos Aires en el que artistas de la nueva escena musical se unieron a los nuevos talentos de la música clásica. La “Carrera Ciudad Emergente” invitó a unas 800 personas a redescubrir el Casco de una forma diferente, en movimiento, sólos o en grupo, los participantes descifraron las pistas durante 90 minutos y sacaron fotos de todo el patrimonio cultural histórico, conociéndolo y disfrutando del recorrido.

Ciudad Emergente invitó a recorrer las calles de San Telmo a pie y en bici, potenciando la actividad económica de una zona muy afectada durante la pandemia. Más de 40 bandas se presentaron en La Trastienda, Museum Live, Buenos Ayres Club, Pista urbana y la Fundación Mercedes Sosa. Además, de en espacios poco convencionales como el anticuario Antica Arte Antigüedades y el espacio cultural experimental CDCA. En las disquerías Elena de San Telmo, Blade Cazador de Vinilos y Eureka Records hubo dj’s con diferentes sets de vinilos.

Gran parte de los artistas que participaron de toda la programación surgieron de convocatorias abiertas que el festival lanzó a todo el país. Entre ellas 12 bandas seleccionadas de #ExperienciaEmergente2020, un espacio de formación en el que 50 grupos de todo el país recibieron mentorías y capacitación en formato virtual de la mano de expertos de la industria.

“Está edición del emergente tomó el espacio público, las calles del casco histórico de la ciudad se llenaron de talento dándole la oportunidad a cientos de artistas de mostrar su arte, y Vecinos y turistas pudieron disfrutar de una programación gratuita y variada en las calles como en muchos espacios culturales.

Fue un gran encuentro con el arte. Estamos muy orgullosos de esta edición”-refirió Enrique Avogadro, ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires.

“Ciudad Emergente tuvo de todo, hasta un homenaje sinfónico a Buenos Aires en el Teatro Colón con aforo completo. Volver a disfrutar de las calles, bares, restaurantes, música, artes visuales, tecnología, deportes urbanos, letras, moda y diseño a cielo abierto, posibilitó que público y artistas se reencontraran.

El centro histórico de la ciudad tuvo sus negocios y la vida cultural con más público de lo habitual en este último tiempo”. declaró Vivi Cantoni, subsecretaria de gestión cultural de la Ciudad, -el Gobierno de la Ciudad incentivó el uso del transporte público y la llegada en bici, con lugares seguros para guardarlas, por medio de diferentes actividades promovidas por la Secretaría de Transportes y Obras Públicas de la Ciudad.

Boti (el asistente virtual de la Ciudad) estuvo presente informando por whatsapp minuto a minuto todas las actividades. También se sumaron puntos para cambiar por premios de Ciudad Emergente.

En la previa, hubo actividades especiales. El jueves 7, en la estación Catalinas del Subte E, Olivia Viggiano, Marie Perticari y Rocío Igarzabal se presentaron en el ciclo ¡Mujeres que la rompen! . Y se inauguró una instalación de Ricas con elementos reciclados.

Este evento se realizó en conjunto con la Secretaría de Transportes y Obras Públicas de la Ciudad. Desde el 8, y durante todo el festival, muralistas emergentes seleccionados de una convocatoria federal intervinieron diferentes rincones, paredes, persianas, rampas y espacios del Alto Palermo bajo la temática “Diversidad LGBTIQ+”.

El sábado a las 21 se realizó la Gala Emergente, un homenaje sinfónico a la ciudad de Buenos Aires, con temas inspirados en ella. Por primera vez, músicos de la escena del pop, rock, indie y la música urbana, se unieron a los nuevos talentos de la música clásica. Participaron Natalie Pérez, Bambi, Silvina Moreno, Chita, Celli, Ainda, Connie Isla, Melanie Wiliams, An Espil, Enrique Campos, Vane Butera y Savia. Como invitados de la #ExperienciaEmergente2020 estuvieron Chechu Giménez (Cecilia y el Sr Vinilo), Tomás Berberián, Puebla y Mermelada de morcilla, y del programa Arte en Barrios Nashy-Nashai.

Todo el concierto fue interpretado por la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, dirigida por Ezequiel Silberstein. Las canciones fueron elegidas por los vecinos de la ciudad, en una votación en las redes de Festivales de Buenos Aires.

La conductora del evento fue Eleonora Pérez Caressi y la puesta en escena estuvo a cargo de Sergio Lacroix. El evento se transmitió vía streaming por Vivamos Cultura, el público disfrutó de una gran puesta en escena, la máxima sala clásica del país vibró con las canciones de los asistentes que, seguramente la mayoría, entraba por primera vez al Teatro Colón.

En un patio de deportes ubicado en Humberto 1º y Balcarce estuvo Espacio Cultura Urbana. Ofreció un panorama de toda la cultura hip hop, en un ring de box al aire libre con música, danza urbana, freestyle, trap, rap, scratching y breaking, entre muchas actividades. Dj’s y artistas urbanos lo musicalizaron, junto a los seleccionados a través de la convocatoria abierta a Dj’s emergentes de todo el país.

Además, se llevaron a cabo las finales del Festival de Freestyle por los Derechos de la Niñez, que contó con una intervención de graffitis de los dos ganadores de la convocatoria, y la competencia Encuentro de Arte Urbano, ambas del programa Arte en Barrios, -además, allí debutó FCR Crew, la primera crew infantil formada a partir del programa Micrófono Abierto de la Usina del Arte, durante la pandemia.

En moda hubo exhibición y performance de camperas de jeans intervenidas de La Brea. Un paste up y retratos al público del fotógrafo Malapalavra. Exposiciones de emprendedores urbanos de grillz, joyería, tatuajes temporales y camperas sustentables realizadas con paraguas en desuso. Cambios de looks por Miss Cherry Lypstick, en un barbertruck, en peluquería y puestos de make up de Arte en Barrios.

En alianza con @DeportesBA, tuvo lugar una fecha del Desafío Metropolitano, evento que combinó las competencias de breaking y básquet 3×3 donde atletas de ambos deportes se hiceron presentes para poder participar del ranking nacional que ayudará a la representación a nivel internacional para las clasificatorias a los juegos olímpicos en París 2024.

Emergentech, permitió descubrir las tendencias en tecnología, innovación, creatividad digital, audiovisuales y música electrónica. Estuvo ubicado en Casa Carlos (Carlos Calvo 750) y tuvieron lugar shows de música electrónica con contenidos audiovisuales tecnológicos en una pantalla LED curva de 12 metros de largo.

Una cabina de dj’s con un line up variado de progressive, house y techno, iluminado por una instalación del artista Paul Sende. Una instalación touch creada por el artista Tolch, otra de fotografías con realidad aumentada sobre #MovimientoBabasónicos, de Martín Bonetto y Federico Torroba, una habitación y la fachada intervenidas por BiH_art (Sebastián Andreatta) y la obra “Portal” de Gonzalo Maciel. También una galería de arte digital con obras de criptoarte curadas por Flat.Batto y con toda la información para conocer el mundo de los NFT.

Frente a Berlina Bunker, estuvo el espacio Deportes Urbanos, que tomó la cuadra con una una Miniramp para Skate y Rollers y un Jumpbox para BMX, demostraciones y clínicas de los 3 deportes. Todo acompañado por un line up de dj’s de sonidos urbanos como Wake, Zurita y 12dorf musicalizando la cuadra.

Una intervención de graffitis sobre la fachada del edificio y una muestra de Falu Carolei en la galería del lugar. Todo con la propuesta gastronómica de Entra la vaca.

El Espacio Diversidad LGBTIQ+, frente a Pride Café. Tuvo una programación curada por espacios culturales, bares y fiestas que fomentan la visibilización de la comunidad LGBTIQ+ en la Ciudad: Rose, Lesbodramas, Fiesta MA.CHO, Maricafé, Furiosa, Fiesta Plop. Además, hubo shows de artistas seleccionados de la convocatoria Ciudad Diversa 2020.

La Feria de editoriales emergentes ocupó una cuadra del Casco Histórico sobre Balcarce entre Pasaje Giuffra y Estados Unidos. Con puestos de exposición y venta de 13 editoriales emergentes e independientes. Algunas de ellas además programaron contenidos literarios en el escenario del Espacio Diversidad LGBTIQ+.

Emergentito, un lugar lúdico y recreativo en el que los más chicos disfrutaron desde el movimiento y el cuerpo activo. Hubo shows de bandas de rock infantil seleccionadas de la convocatoria “Hola mundo” de la Usina del Arte: Kabradepata, Mecache Rock y Orquesta Mapache. Clases de street dance y de danzas urbanas para chicos.

Un laberinto intervenido por 5 muralistas mujeres donde los chicos pudieron dibujar, y dejar mensajes, post its y cartas. Un túnel de elásticos, y Arte al cubo, una instalación gigante que fue intervenida con pintura de manera colectiva.

La Carrera «Ciudad Emergente» invitó a pasear y descubrir el barrio de San Telmo a unas 800 personas. Mediante una app con geolocalización, descifraron acertijos, buscaron diferentes espacios en la zona y se sacaron selfies en ellos, la participación fue de forma individual y en grupos. Ganaron los 10 equipos que lograron juntar y subir a una aplicación, más imágenes dentro de los noventa minutos que duró la carrera.

Junto a la Secretaría de Transportes y Obras Públicas de la Ciudad, el festival presentó dos actividades especiales: un bici tour con Marina Fages por el Casco Histórico, por espacios míticos para la música y rincones fundamentales para ella dentro del barrio; y Bad boy orange hizo La Bici Naranjita: música y ciclismo se unieron para promover una nueva forma de entretenimiento.

Con el apoyo del Institut Français d’Argentine, el festival tuvo una cápsula exclusiva de artistas franceses emergentes. Una selección del FAIR 2020-2021, que apoya a solistas y bandas francesas. Los artistas serán Praa, Jaïa Rose, Macadam Crocodile, Rovski y Mezerg.

Los shows grabados podrán verse a través de la plataforma Vivamos Cultura desde el sábado 9 de octubre, la radio Vorterix durante las tres jornadas transmitió en vivo diferentes actividades de las que propuso el festival, logrando que sean disfrutadas desde cualquier punto del país, con entrevistas, imágenes y programas exclusivos.

El festival contó con el apoyo de BA Capital Gastronómica, un programa de gobierno que busca posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como capital gastronómica de América Latina.