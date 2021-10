La ciudad vuelve a tener su Noche de los Museos 2021

Más de 100 museos, edificios emblemáticos y espacios culturales abrirán sus puertas de manera gratuita desde las 19 hasta las 2hs y los transportes se suman a la propuesta para que el público pueda trasladarse por toda la Ciudad.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el 30 de octubre se realizará La Noche de los Museos, la noche cultural más esperada del año, en esta edición, los Museos salen a la calle e invitan a visitas menos contemplativas y más participativas; tomarán el espacio público en un recorrido que conectará artistas, público y espacios con intervenciones inesperadas y sorpresivas.

Vecinos y turistas van a poder acercarse en subtes (todas las líneas y el premetro desde las 18 hasta las 2) y colectivos (que tengan el cartel de La Noche de los Museos) de manera gratuita, mostrando el “pase libre” que se descarga de BOTI (el asistente virtual de la Ciudad, 11-5050-0147).

Para llegar en bici, más de 2300 bicicletas dispuestas por toda la ciudad en las estaciones de las Ecobici.

Quienes prefieran llegar en auto y tengan TelePASE, las autopistas de la ciudad levantarán sus barreras entre las 18 y las 3 hs.

La autopista Illia lo hará en los peajes de Retiro e ingresos Salguero y Sarmiento; la 25 de Mayo en los peajes de ingreso y egreso Alberti y Parque Avellaneda; y la Perito Moreno en el peaje Parque Avellaneda. Otra opción es pedir un taxi desde BA Taxi, la app gratuita que conecta a los usuarios con taxistas de la Ciudad. Es segura y fácil de usar, y se puede pagar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Además, permite seguir el recorrido del taxi y ver los datos del chofer en tiempo real.

Toda la programación podrá ser consultada, desde whatsapp a través de BOTI, el asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147.

Como todos los años, el sur de la ciudad es protagonista de esta noche. La Feria Artesanal Vuelta de Rocha (Caminito) tendrá una infinidad de propuestas, entre ellas exposiciones de artistas plásticos, muestra de fotografías, taller de xilografía y un taller de fileteado porteño.

Los adoquines de la Vuelta de Rocha serán pintados de colores marcando el Camino de Quinquela, en la ribera del Riachuelo. Colón Fábrica abre sus puertas y tendrá un recorrido guiado por la instalación de decorado y vestuario de Ópera y Ballet del Colón.

La Fundación PROA tendrá la exposición “La Suite”, visitas guiadas y kit didácticos. El Museo Benito Quinquela Martín sale a la calle con una muestra al aire libre, también estarán las exhibiciones Casa-museo y la colección de Arte Argentino, la colección de mascarones de proa y Terrazas de esculturas, la exposición «Un giro sin tornillo: imaginaciones urbanas», el espacio didáctico sobre la Rivera para chicos y chicas y visitas guiadas.

La Fundación Andreani tendrá las exposiciones “Ufficio di Autoconoscenza” de Mariano Giraud, “Catéter microciclónico/ Economía intemporal” de Lux Lindner, “Clementina” de Agustín Mendilaharzu y Constanza Feldman y “Generación Supernova” de Sofía Medici y Luz Algranti. También habrá una instalación interactiva de carácter tecnológico, esculturas realizadas a partir del escaneo y modelado 3D, dibujo, animación, proyección audiovisual y manifiestos.

Esa noche, los barcos que limpian el Riachuelo, mostrarán el proceso que se lleva a cabo y tendrán recorridos a bordo para navegar por esas aguas emblemáticas.

La Usina del Arte tendrá una gran noche cultural. En su plaza, instalaciones y alrededores habrá una programación pensada para disfrutar con amigos y en familia. Ignacio De Lucca inaugurará su obra “Retratos de Cuarentena” con un recorrido abierto al público.

También podrán disfrutarse los murales de Leila Tschopp y Mariano Ferrante, la obra “Cúmulo 1» de Luis Terán y “Exuvia” de Andrea Moccio, con un recorrido guiado. El Hall Central será el punto de encuentro para las visitas “Street art boquense” y el recorrido “Experiencia Usina: visitas guiadas por el edificio”. Para los más chicos, de entre 0 y 3 años, estará la Sala iUpiiiii, el primer espacio cultural para la primera infancia de la ciudad. Para chicos de entre 4 y 12 años: Libroteca, actividades literarias, el proyecto Caravana y el show Fogoncito-Mate Dulce y el taller El atelier de los chicos, Club Urbano con Hip Hop, Street Dance, 3LMENTES Interactive Performance, Estación Tatú, Karaoke, peluquería y make up.

En la Plaza de la Usina shows de Copla Colores (Infantil), Cecilia Pahl Quinteto, Sista V – all black music, Barrio Lindo con VJ, Plaza Show Central La Grande, Tremor y el Dj Set Final Rixa b2b Tessa (Caza Beats). También habrá gastronomía, sustentabilidad & bienestar.

El Moderno exhibirá las exposiciones «Todo es ficción» de Washington Cucurto, «Una llamarada pertinaz. La intrépida marcha de la Colección del Moderno», «Taller de arte de Hecho en Buenos Aires: El ojo interminable» y «Alberto Greco: ¡Qué grande sos!»

En la Calle Lanín, un espacio de arte a cielo abierto, se exhibirán “Obras de Marino Santa María”, “Estandartes de artistas” y videos de arte. Habrá un taller de Mosaiquismo para niños y adultos y música a cielo abierto.

“Cada Noche de los Museos es una nueva oportunidad para que todas las personas que viven o visitan la Ciudad conozcan un poco más de cerca el patrimonio cultural que nos representa y que forma parte de nuestra identidad.

La magia que se vive recorriendo en una misma noche tantos espacios culturales es especial y única. Por eso, los invitamos a todos a descubrir nuevos museos y a recorrer aquellos a los que siempre nos gusta volver”.-Horacio Rodriguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

“La Noche de los Museos ya es un verdadero clásico del circuito cultural de Buenos Aires. En línea de lo que venimos trabajando con respecto al espacio público, en esta edición los museos saldrán a la calle y los artistas, público y espacios podrán conectarse de manera simultánea.

Una de nuestras prioridades es que cada vez más personas tengan acceso al arte y la cultura”-Enrique Avogadro, ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires.

“Este año La Noche de los Museos va a ser un gran festejo en el que vecinos y turistas van a poder reencontrarse con el evento cultural más importante de la ciudad y vivir experiencias como la creación de obras de arte.

Además se abre el nuevo museo de la ciudad BAM (Buenos Aires Museo), súper tecnológico y participativo hará que porteños y quienes lo visiten puedan conocer la historia, identidad y actualidad de la ciudad».-Vivi Cantoni, subsecretaria de gestión cultural de la ciudad de Buenos Aires.

“En esta edición apostamos al reencuentro entre el público y los artistas a través del proyecto Museos Guía, una serie de rituales, que invita a los visitantes a co-crear una obra de arte de gran escala en el espacio público. Creemos que los artistas contemporáneos deben tener un rol protagónico en los Museos y así, generar nuevas miradas sobre nuestras colecciones”. -Martina Magaldi, directora general de patrimonio, museos y casco histórico de la ciudad.

Los Museos BA reabrirán sus puertas para que el público pueda disfrutar de sus exhibiciones, entre las novedades el nuevo museo de la ciudad, Buenos Aires Museo (BAM), reabre sus puertas con propuestas dentro y fuera del renovado edificio.

Es interactivo, tiene un carácter experiencial y participativo, con recursos tecnológicos exhibe la historia de la ciudad, desde su fundación hasta la actualidad, su creación estuvo pensada como un espacio de vanguardia, inclusivo y cercano a todas las edades.

En él está ubicado el Centro de Bienvenida al Turista brinda información sobre la ciudad y las actividades a realizar en ella, un disparador para seguir recorriendo Buenos Aires, la Sala Querubines exhibirá «Mapas imposibles. Laboratorio Federal 2021», con las obras de 10 artistas de todo el país que participaron de la primera edición del programa de residencias.

En la esquina de Alsina y Defensa, distintos personajes emblemáticos de la cultura porteña invitarán al público a fotografiarse en sets de distintas épocas, a disfrutar de dj´s musicalizando desde los balcones del museo, a una Silent Fest en la terraza con diferentes tipos de música. Para conocer el museo habrá recorridos con performances que harán que sea una experiencia irrepetible.

Además, los Museos de la Ciudad presentan el proyecto Museos Guía, con la curaduría y coordinación de Vic Tolomei, doce artistas contemporáneos sacan el museo a la calle para intervenir sus espacios exteriores. Cada uno de ellos trabajará con el público en un ritual donde la participación, la colaboración y la co-creación serán parte fundamental de cada propuesta.

Se realizarán en conjunto 7 obras de gran escala que estarán vinculadas a los ejes de cada uno de los museos y que permanecerán durante Semana del Arte. La actividad se realizará en: Museo Fernández Blanco, sede Palacio Noel (Suipacha 1422), Museo del Cine (Agustín R. Caffarena 51), Museo de Arte Popular José Hernández (av. del Libertador 2373), Museo Sívori (av. Infanta Isabel 555), Museo Larreta (Juramento 2291), Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaures 735) y el Museo Perlotti (Pujol 644). Los artistas que guiarán la actividad son Eugenia Mendoza, Camila Lamarca, Dana Ferrari y Clara Campagnolo, Elisa Insua, David Petroni, Falu Carolei, Vale Vilar.

La Noche de los Museos se podrá recorrer con la Ruta de los Museos que propondrá un recorrido con distintas intervenciones artísticas con técnicas variadas desde el Museo de Arte Español Enrique Larreta hasta la Torre Monumental, una experiencia innovadora de comunicación y concientización sobre circulación urbana.

La propuesta constará de dos partes principales: stencils de gran formato en el piso de las ciclovías, con comunicación específica sobre Seguridad Vial para los ciclistas, y piezas de obras maestras de los Museos BA intervenidas con temáticas vinculadas al ciclismo.

La Ciudad incentivará el uso del transporte público y las bicicletas, con lugares seguros para guardarlas, para que sean protagonistas durante La Noche. Para elegir qué ver, Boti (asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147) ofrecerá varias opciones con toda la información de La Noche de los Museos, el público podrá planificar el recorrido con anterioridad o ser guiado la noche del 30, a través de whatsapp.

En el Museo Fernández Blanco habrá restauración de obras en vivo y la Bienal Sur. En el Museo del Cine estará “50×50”. En el Museo de Arte Popular José Hernández, se inaugurará “Neoartesanías”. En el Museo Casa Carlos Gardel, “Una noche en el Museo”. Y en el Museo Perlotti, “Cautivas”. En el Museo Sívori se podrá visitar la exposición “Museo sin tiempo” y en el Museo Larreta “La espada y la cruz”. Se podrá visitar la Torre Monumental y tener una visión nocturna de Buenos Aires.

Espacios participantes:

Asociación Sociedad Luz – Universidad Popular | Bajos del Barolo | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | Bomberos Voluntarios de La Boca | Buenos Aires Museo (BAM) | Buque Museo Corbeta Uruguay | Buque Museo Fragata Presidente Sarmiento | Calle Lanín – Espacio de arte a cielo abierto | Casa Museo Bernardo Houssay | Casa Nacional del Bicentenario | Casal de Catalunya de Buenos Aires | CCEBA – Centro Cultural de España en Buenos Aires | Centro Cultural Casa Walsh | Centro Cultura Coreano | Centro Cultural de la Ciencia | Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti | Centro Cultural MATTA Embajada de Chile en Argentina | Centro Cultural Recoleta | Centro Educativo del Tango en Bueno Aires | Club Atlético Vélez Sarsfield | Club de Pescadores | Colección AMALITA | Colegio Juan Martín de Pueyrredón – Historia y Memoria | Colón Fábrica | Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces | Consejo de la Magistratura de la CABA | Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual | El Cultural San Martín | El Local | ESEA – Escuela de Cerámica N°1 | Espacio Byte, Museo Argentino de Arte Digital | Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso | Espacio Cultural Marcó del Pont | Espacio Memoria y Derechos Humanos – ex ESMA | Evento Solidario Expo de Colectivos | Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires | Facultad de Ingeniería UBA – Museo de Ciencia y Técnica | Feria Artesanal Intendente Alvear | Feria Artesanal Vuelta de Rocha | Fundación Andreani | Fundación Proa | Fundación Santander | Galería Zero 618 | General de División Hernán Pujato | Gran Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones | Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri” | Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano – Museo Nacional del Hombre | Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón – Museo Evita | Instituto Nacional Sanmartiniano | MACBA – Fundación Aldo Rubino | Malba | MARQ – Museo de Arquitectura y Diseño | Ministro de Defensa – Edificio Libertador General San Martín | MOA – Jardín de esculturas | Multiespacio Jxi | MUNTREF – Sede Hotel de Inmigrantes | Museo Ana Frank | Museo Barrio de Flores | Museo Benito Quinquela Martín – MBQM | Museo Bernasconi | Museo Casa Carlos Gardel | Museo Casa de Ricardo Rojas | Museo Casa de Yrurtia | Museo de Anatomía JJ Naón | Museo de Arte Español Enrique Larreta | Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco | Museo de Arte Moderno de la Ciudad | Museo de Arte Popular José Hernández | Museo de Arte Universidad del Salvador Botica del Ángel | Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori | Museo de Esculturas Luis Perlotti | Museo de Informática de la República Argentina | Museo de la Historia del Traje | Museo de las Escuelas | Museo del Agua y de la Historia Sanitaria – Palacio de las Aguas Corrientes – AySA | Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken | Museo del Holocausto de Buenos Aires | Museo de Regimiento de Infantería 1 “Patricios” | Museo Histórico de Gendarmería Nacional | Museo Histórico Nacional | Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo | Museo Histórico Sarmiento | Museo Judío de Buenos Aires | Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur | Muse MARCO La Boca | Museo Nacional de Arte Decorativo | Museo Nacional de Bellas Artes | Museo Nacional del Grabado | Museo River | Museo Roca – Instituto de Investigaciones Históricas | Museo Scout MS Carlos Giambastiani | Museo Scout Nacional | Museo Sitio de Memoria ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio | Paseo de los Artistas de Recoleta (Juan XXIII) | Paseo Diagonal Sur (Feria de Consumo Responsable) | Pinacoteca del Ministerio de Educación de la Nación | Planetario de Buenos Aires Galileo Galilei | Pulpería Quilapán | Racing Club – Sede Capital Dr. Ramón Cerejio | Radio Bar Buenos Aires | Sala Museo Carlos Gardel | Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado | Sociedad Hebraica Argentina | SuperBatuque Museo de Juguetes Antiguos | Torre Monumental | Usina del Arte | Xul Solar