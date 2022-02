Curso de RCP para los vecinos en el barrio de Palermo

Si alguien no da señales de vida, no responde y no respira, practicale RCP, capacitarte es fácil y puede ser una diferencia vital para otra persona.

El curso es dictado por instructores de la dirección general de defensa civil de la ciudad.

El mismo se dará el próximo miércoles 23 de febrero a las 18:30 horas en pla plaza Alemania.

Para los más pequeños también se realizara bombero por un día.

Organiza el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia. Consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardíorespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales, -el inicio inmediato de RCP por parte de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de los afectados.

Capacitate en RCP

Es fácil y puede ser una diferencia vital para otra persona.

Para adquirir los conocimientos de la técnica, tenés que realizar un curso de RCP básico.

Número de emergencias

Recordá averiguar cuál es el número de emergencias médicas de tu localidad y tenelo siempre a mano.

¿Qué hacer si alguien sufre un paro cardio-respiratorio?

1 – Evaluá el estado de conciencia de la persona.

2 – Llamá a emergencias o pedí a otra persona que lo haga.

911107

3 – Iniciá las maniobras de RCP.

4 – Reevaluá el estado de la persona.

Si contás con un Desfibrilador externo automático (DEA), encendelo y seguí sus instrucciones.