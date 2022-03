Marky Ramone fue distinguido huésped de honor en el barrio de Palermo

El nombramiento fue por el largo vínculo que tiene el músico con la Argentina y especialmente con la ciudad de Buenos Aires, -en reconocimiento a su amplia trayectoria y aporte a la cultura.

Enrique Avogadro, Ministro de Cultura Porteño, distinguió el pasado miércoles 9 de marzo como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires al baterista Marky Ramone, figura icónica del punk rock.

En el evento que se hizo en Strummer Bar en el barrio de Palermo, y junto a personalidades de la cultura, el Ministro de Cultura destacó y detalló la trayectoria del consagrado artista internacional y ex baterista del reconocido grupo Ramones: “Marky tiene la vigencia y el respaldo de una enorme trayectoria y por eso nos alegramos de tenerlo en nuestra casa.

La idea del Ministerio de Cultura, «Queremos seguir afianzando el vínculo con artistas nacionales e internacionales a través de la hospitalidad y el reconocimiento. Buenos Aires está lista para recibirlos, mostrar su talento y hacer de esta ciudad un faro cultural.”.

También Marky Ramone destaco el profundo sentimiento que lo une a la Argentina y recordó a sus compañeros originales de la mítica banda. Marky Ramone es un músico estadounidense, reconocido principalmente por su participación en el grupo “The Ramones” como baterista. Reemplazó a Tommy Ramone después de que este se retirara en 1978.

Su primera participación fue en el disco Road to Ruin de ese mismo año y tocó en vivo por primera vez el 29 de junio, tras retirarse de la banda por unos años, en 1987 regresó donde permaneció hasta la disolución del grupo en 1996.

Su último concierto de la gira mundial fue en Argentina, aunque se recuerda una última participación en el festival Lollapalooza a finales de ese año, -actualmente tiene una banda llamada Marky Ramone’s Blitzkrieg y sigue dando conciertos por diferentes países del mundo.

Marky Ramone

Marc Steven Bell (Brooklyn, Nueva York, 15 de julio de 1952), más conocido como Marky Ramone, es un músico estadounidense, reconocido principalmente por su participación en el grupo Ramones como baterista.

Es una figura icónica del punk rock, anteriormente a Ramones, estuvo en otras bandas de punk como Jayne County con Wayne County And The Backstreet Boys y después con The Voidoids junto a su líder Richard Hell, solo que en aquel entonces no llevaba el seudónimo de Marky Ramone.

Marky reemplazó a Tommy Ramone en la batería de Ramones después de que este se retirara en 1978. Su primera participación fue en el disco Road to Ruin de ese mismo año y tocó en vivo por primera vez el 29 de junio.

Anteriormente a Ramones, había sido baterista de las bandas de punk rock Wayne County And The Backstreet Boys junto a su líder Jayne County y de The Voidoids con su líder Richard Hell, todo esto entre 1974 y 1977, con este última banda grabó algunos discos.

Su último concierto con The Ramones fue el 27 de noviembre de 1982, tras lo cual se retiró de la banda por tener problemas con el alcohol, -estos problemas le llevaron a faltar a un concierto el 10 de octubre de 1981, el único que se suspendió en toda la historia de la banda. Fue reemplazado por Richie Ramone.

El 4 de septiembre de 1987 regresó a la banda donde permaneció hasta la disolución del grupo en 1996. Su último concierto de la gira mundial fue en Argentina, aunque se recuerda una última participación en el festival Lollapaloza a finales de ese año.

En 2006 se celebró el 30 aniversario de la grabación del primer álbum y Marky se encargó de realizar una gira mundial, en la que se recuerdan viejos temas como: Blitzkrieg Bop, Judy Is A Punk, Beat On The Brat, entre otras.

En 2006 junto con Tequila Baby realizan un concierto rememorando canciones de The Ramones (Marky Ramone & Tequila Baby Ao Vivo) y con el artista invitado Sebastian del grupo argentino Expulsados que canta uno de sus más exitosos singles (Poison Heart), -Desde entonces ha tocado en las bandas Speed Kings, The Misfits y The Intruders entre otras.

Su primera banda fue «Dust», pero como eran muy jóvenes no podían tocar en ningún lado. De todas formas grabaron dos discos, en los cuales Marky era muy técnico en la batería, actualmente tiene una banda llamada Marky Ramone’s Blitzkrieg, en sus inicios estuvo el excantante de The Misfits, Michale Graves.

Durante el año 2016, el cantante es Ken Stringfellow, conocido por haber formado parte de The Posies, R.E.M. y Big Star, cuya discografía abarca más de 200 álbumes, -en la actualidad sigue dando conciertos por diferentes países del mundo.1​2​