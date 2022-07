Múltiples actividades en vacaciones de invierno para sentir la Ciudad

Todas las actividades son organizadas por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, llegando «Sentir la Ciudad», con propuestas para que vecinos y turistas la vivan con los cinco sentidos.

La Usina del Arte, MuseosBA, Festivales de Buenos Aires, Casco Histórico y Arte en Barrios invitan a chicos y chicas de 0 a 12 años, a vivir experiencias para jugar con las capacidades de sentir, tocar y explorar sensaciones.

Música, artes visuales, cine, teatro, actividades culturales lúdicas y recreativas, deportes y talleres para que chicos y chicas disfruten con los cinco sentidos con amigos y en familia.

Durante las vacaciones de invierno en la ciudad, se va a poder disfrutar música, artes visuales, teatro, actividades lúdicas y recreativas, deportes y talleres. Además, BAFICITO, la sección para infancia del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, tendrá una programación especial en el Cultural San Martín. Habrá festejos especiales por el día del amigo el 20 de julio y el 26 por el día de los abuelos.

Todas las actividades son gratuitas.

La programación completa, información adicional y reserva de entradas estará en la web https://www.buenosaires.gob.ar/vacacionesdeinvierno

“Las vacaciones de invierno son una oportunidad inigualable para recorrer y conocer la ciudad pero también para pasar un tiempo de disfrute juntos.

La cultura es un espacio de encuentro para sentir la ciudad. Por eso, desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad ofreceremos una gran variedad de propuestas, virtuales y presenciales, para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar al máximo esta pausa en la escolaridad.

Queremos que este tiempo sea propicio para acercarnos a nuestras raíces, para conocernos mejor, y que la participación de las familias sea plena, por eso, habrá propuestas en todos los barrios y para todas las edades”.-Enrique Avogadro, ministro de cultura porteño.

“En estas vacaciones de invierno queremos que chicos y chicas puedan disfrutar la ciudad con los cinco sentidos, jugando e invitándolos a sentirla con experiencias creativas y participativas.

Es un período de disfrute con amigas, amigos y en familia, por eso desde el Gobierno de la Ciudad presentamos una oferta cultural amplia, inclusiva y gratuita”.-Vivi Cantoni, subsecretaria de gestión cultural de la ciudad de Buenos Aires.

En Usina del arte habrá diferentes propuestas para disfrutar en familia. Entre ellas el juego ¡5 sentidos para escapar! donde chicos y chicas tendrán que activar sus sentidos para salir, descifrando acertijos. Dentro del ciclo Sonidos Asombrosos, propuestas musicales y teatrales de artistas como Pequeño Pez, Tito y Coloso, Las Hermanas Misterio, Sin Cordones, Agua de Sol y Boom Chapadama. Safari Usina – visitas exploratorias! propone recorridos guiados lúdicos con disfraz, para que chicas y chicos se conviertan en exploradores de uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. El Club es un espacio para disfrutar de actividades recreativas, urbanas y deportivas.

Un lugar para jugar y mover el cuerpo entre amigos y amigas. En Libroteca toda la familia puede encontrar libros y almohadones donde poder disfrutarlos. Escuelita de Skate, un taller para dar los primeros pasos en el mundo de este deporte. Hacé tu podcast, taller para grabar tu propio podcast y para charlar sobre tecnología, sustentabilidad y derechos de la niñez.

En Estación Creativa, distintos talleres para trabajar sobre los sentidos desde el arte. Además estará iUpiiiii, el primer espacio cultural para la primera infancia de la Ciudad, que desarrollado por profesionales especializados en esta etapa infantil potencia y estimula la sensorialidad, la curiosidad, la sorpresa y el juego. Todos los días a las 11 habrá talleres y espectáculos para bebés, de 0 a 3 años. También se podrá disfrutar de Revelaciones de un Jardín, muestra de la artista Pum Pum, que invita a contemplar la naturaleza con una mirada poética.

Los MuseosBA recibirán a los chicos con Sentidos en juego, shows, actividades y talleres sobre los cinco sentidos, cada museo trabajará sobre uno en particular.

En el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra las actividades serán sobre los sonidos de nuestra historia, el Museo Carlos Gardel trabajará sobre la audición en homenaje al tango porteño.

El Buenos Aires Museo se convertirá en un Laboratorio de Oficios poniendo el tacto en juego. También invitarán a experimentar con ese sentido el Museo de Esculturas Luis Perlotti y el Museo de Arte Popular José Hernández.

El Museo Sívori, el Museo del Cine y La Torre Monumental tendrán como sentido: la vista, el Museo de Arte Hispanomericano Isaac Fernandez Blanco invitará a descubrir los aromas de sus jardines, el Museo de Arte Español Enrique Larreta a través de talleres gastronómicos apelará al gusto.

En Casco Histórico habrá recorridos y visitas guiadas especiales durante todas las vacaciones de invierno, focalizados en los sentidos. Vecinos y turistas podrán escanear con su celular códigos QR, que permanecerán en las fachadas de 100 edificios icónicos del área, para conocer su historia. A través del escaneo se activarán: la vista, el tacto y la audición. Además habrá talleres en el Buenos Aires Museo (BAM) y una maratón por el Casco Histórico.

Festivales de Buenos Aires: BAFICITO, la sección infantil del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, el más importante de la región, tendrá una edición invierno en El Cultural San Martín, será del 16 al 31 de julio, para que los más chicos redescubran el cine a través de una selección de películas producidas para ellos en los últimos años.

El festival será libre y gratuito dirigido a chicos, chicas y adolescentes, esta edición continuará con el trabajo conjunto con la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).

Dos funciones serán distendidas, para que chicos y chicas con discapacidad sensorial, espectro autista, trastornos de aprendizaje y relacionados con la comunicación, puedan disfrutar la experiencia de ir al cine.

Corrientes Cultural tendrá una programación especial. Se presentarán Topa, que realizará un viaje musical con temas de todos los tiempos hasta la actualidad, Masha y el Oso, Desenchufados, Saltimbanquis, Cantando con Adriana y Bailando con Julieta, y Cantando a la hora del té, un homenaje a María Elena Walsh con Ana Acosta, Alejandra Radano y Alejandra Perlusky. Además, habrá experiencias para jugar y activar los sentidos.

Me entra por un oído y no me sale por el otro, una caminata por la Calle Corrientes con los ojos vendados para descubrir su historia, su pasado y su presente mediante la escucha y un relato.

Devorando Obeliscos, taller de decoración de ricas galletitas con forma de Obelisco. Narices curiosas: un viaje por el mundo descubriendo el aroma de las especias del Gato Negro. ¡No veo, no veo! ¿Qué es?, una actividad de reconocimiento táctil de escenografía y vestuario teatral.

Arte en Barrios es el programa cultural que llega a grandes, a chicos y chicas para garantizar el acceso a la cultura, acercando una oferta cultural de calidad a todos los vecinos y vecinas de los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires.

En estas vacaciones de invierno habrá talleres de arte, títeres, magia, shows musicales de artistas como Agua Fiestas Rock, Rayos y Centellas, Cien Volando y Los Rockan. También se presentarán Alumnos del Taller de Rap de Arte en Barrios del Barrio Padre Mugica.

Además, se realizarán salidas para que chicos y chicas de distintos barrios disfruten de shows y actividades de Usina del Arte, Museo Saavedra, Museo Fernandez Blanco, Buenos Aires Museo, y al espectáculo Saltimbanquis en el Teatro Apolo, los barrios que participan son Barracas, La Boca, Barrio 21.24, Villa Lugano, Barrio Padre Mugica y Barrio Padre Ricciardelli.