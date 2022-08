Detienen en Balvanera a un hombre que maltrataba a su mujer

Efectivos de la policía de la ciudad, detuvieron en el barrio porteño de Balvanera a un hombre de 33 años por ejercerle Violencia de Género a su pareja y amenazarla continuamente con un arma de fuego que le había robado en otro hecho delictivo.

Por este motivo, personal de la División Contravenciones y Faltas Contra el Orden Público, perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, encabezó las tareas para detener al imputado, que terminó siendo condenado por la Justicia a prisión preventiva, acusado de una serie de delitos graves contra su pareja: lesiones, privación ilegítima de la libertad agravada y reiterada en dos oportunidades, amenazas simples y agravadas, tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado, todo ello en un contexto de Violencia de Género.

Tras un llamado a las autoridades por parte del a víctima, los oficiales se dirigieron al departamento del imputado, en Balvanera, donde constataron que la mujer de 24 años había sido golpeada con un palo y amenazada con un arma de fuego, después de ser trasladada a un centro asistencial, la mujer radicó la denuncia y el hombre fue detenido.

Luego de tomar intervención, la Unidad Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Mariano Camblong, se solicitó una orden de allanamiento para el domicilio para incautar el palo y el arma que había utilizado el agresor.

Entonces, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Número 29, de la doctora Araceli Martínez, emitió el documento para ingresar al inmueble, aunque por filmaciones de las cámaras de seguridad y testigos, se verificó que la madre del imputado, que tenía una copia de las llaves, entró a la vivienda con un perro y retiró el arma de fuego para proteger a su hijo.

La persona encargada del caso, dispuso el secuestro de las llaves de la mujer y que se le haga un seguimiento encubierto para determinar su lugar de residencia y solicitar una nueva orden de allanamiento para buscar el arma de fuego con el que el hombre detenido había amenazado a la denunciante.

Fue así como se dictó la orden para ingresar al inmueble. Allí, se encontró a la mujer de 70 años y se procedió a una inspección, hallando en la requisa una pistola marca Beretta PX4 full, con el primer dígito de la numeración suprimido, con su cargador y 16 cartuchos intactos.

Por medio de los registros por su numeración, se verificó que la pistola había sido robada a un oficial de la División Operaciones de la Comisaría Vecinal 13 B, el pasado 12 de enero, en una causa con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 61, a cargo del doctor Perrando y ante la Secretaría Única del doctor Alonso.

En el inmueble de la mujer, los oficiales además incautaron once billeteras, nueve mochilas, ocho carteras y una riñonera.

En una de las billeteras se halló un DNI de una abogada de 36 años, a la que se la contactó y comentó que en 2018 había sufrido un robo en el cruce de las calles Azcuénaga y Juncal.

Al consultar con la Fiscalía Flagrancias Este, se dispuso secuestrar todos los elementos encontrados en el inmueble.

Por medio de una audiencia, la Justicia le dictó al detenido la prisión preventiva, tras el pedido del Auxiliar Fiscal de imputarlo por ejercer «Lesiones agravadas por el art. 92 en su remisión al artículo 80 inc. 1° y 11° del Código Penal!, «Privación ilegítima de la libertad agravada por Violencia de Género y reiterada en dos oportunidades conforme el art. 142 incisos 1º y 2° del Código Penal», «Amenazas simples y agravadas reiteradas conforme el art. 149 bis. 1° párrafo del Código Penal de la Nación», «Tenencia ilegítima de arma de guerra conforme el artículo 189 bis. inc. 2 apartado 2 del Código Penal de la Nación» y «Encubrimiento agravado conforme el art. 277, apartado 3. inc. a. y b del Código Penal de la Nación, amenazas coactivas agravadas y reiteradas por el art. 149 ter. inc. 1º del Código Penal de la Nación».