Cultura Emergente en los bosques de Palermo con más de 180.000 mil personas

Durante casi todo el fin de semana largo «viernes, sábado y domingo», a partir de las 14 horas, cerca de 200.000 vecinos y turistas pudieron disfrutar de la escena musical emergente y tendencias en música, cultura urbana, artes visuales, tecnología, moda y diseño.

Tambien pudieron disfrutar otras actividades culturales, en un predio a cielo abierto, rodeados de naturaleza, un fin de semana a pura música, con experiencias interactivas y participativas en un entorno natural y verde, recuperado por la ciudad, -el evento es totalmente organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, dicho Festival celebró sus 15 ediciones en los bosques de Palermo, del 7 al 9 de octubre en el Velódromo de Palermo y su entorno.

A partir del viernes 7 y hasta el domingo 9, miles de personas pudieron disfrutar del aire libre y de todas las actividades culturales propuestas por el festival en los bosques de Palermo, en las inmediaciones del ex velódromo de la ciudad de Buenos Aires.

El evento fue realizado en cinco escenarios hubo música desde las 14 horas, e iban intercalándose para que no se superpusieran los sonidos. Todos los espacios tuvieron su público, -los que llegaron primero fueron familias enteras y alrededor de las 18 horas, los jóvenes seguidores de cada uno de los artistas que se presentaban a las 21 en el escenario “Llegando” se sumaron a la multitud que copó esa zona del pulmón verde de la ciudad.

El puntapie inicial fue el viernes, en un gran recital que convocó a artistas del semillero del festival dió el inicio del fin de semana largo, hicieron delirar al público: An Espil, Brenda Martín y Lula Bertoldi, Bambi, Celli, Chano, Juan Ingaramo, Silvina Moreno y Nashy-Nashai, cantantes que se presentaron en el Festival cuando eran emergentes y que hoy, consagrados, volvieron para celebrar los 15 años de Ciudad Emergente.

Luego el sabado, el día trapero por excelencia, fue el turno de Bhavi, que convocó a un público más joven, que participó saltando y cantando cada tema, incluso bajo una leve lluvia.

Y el cierre fue el domingo tocó Nafta, con su estilo neo-soul, y atrajo a su público, más a muchos otros que descubrieron disfrutando su sonido y letras, -luego los dj´s de muchas fiestas que frecuentan los veinteañeros cerraron con su música, cada uno de los tres días. Participaron los djs referentes de la movida emergente: Pol4ca, Ale-jo y Oransh; Vi Porcelain y Olivia Mtk; Laucha y Teo Podolsky.

A partir de su nacimiento ocupó prncipales espacios de la Ciudad, primero el Centro Cultural Recoleta, semillero de la cultura joven y urbana de aquel momento; luego se instaló en la Usina del Arte, para visibilizar el gran espacio cultural del sur de Buenos Aires; el año pasado se mudó a diferentes sedes del Casco Histórico, formando parte de la revitalización del área micro y macro centro.

Este año, en su cumpleaños número 15, y ahora que se puede volver a bailar, cantar y saltar todos juntos, se hace en los Bosques de Palermo, para disfrutar un área recuperada por y para la Ciudad, el Velódromo y sus alrededores.

¿Qué es ciudad emergente?

Se trata de una plataforma para que nuevos artistas de todo el país puedan mostrar su talento a miles de personas, por medio de las convocatorias federales, cada año se suman nuevas bandas y artistas de todas las provincias que son elegidos por un comité de selección conformado por referentes de la industria musical y por el voto de los fans.

A partir de este modo, la escena local se nutre de nuevas visiones y sonidos de toda la Argentina, en un intercambio cultural enriquecedor, este año, el festival propuso recorrer y experimentar al aire libre la cultura emergente de toda la Argentina, -hubo música, visuales, cultura urbana, tecnología, deportes, letras, performance, moda y diseño, gastronomía, el espacio Emergentito con actividades especiales para infancia y el nuevo Espacio Buenos Aires Verde.

La programación de esta edición reflejó la escena emergente del rock, el pop, el urbano y el indie, se presentaron más de 100 bandas, en dos escenarios enfrentados en los extremos del predio con un diseño creado por Sergio Lacroix.

Participaron artistas como:

Al Alba, An Espil, Andro, Anyi, Axel Fiks, Bhavi, Caballos de Fuerza (Colombia), Celli, Dalmanerea, Florian, Fransia, Gauchito Club, Joven Breakfast, Juli Suanno, Kaktov, Kruda, La Múcura (Colombia), Lucas & The Woods, Luna Sujatovich, LV Rod, Lwlo, María Codino, Marki, Melanie Williams & El Cabloide, Misson, Nashy-Nashai, Ojo con ellos, Palta & the Mood, Pol4ca, Ronpe 99, Ruggero, Silvestre y La Naranja y Surdo SRD.

El objetivo del festival de cultura emergente de la Ciudad, tiene como objetivo visibilizar proyectos innovadores de artistas consagrados y bandas emergentes de todo el país, que se inscribieron en la convocatoria nacional #ExperienciaEmergente2022, de las cuales se seleccionaron 50 bandas de todas las provincias para vivir encuentros de formación y capacitación virtual de la mano de expertos de la música. Luego de este proceso, se eligieron bandas para viajar a la Ciudad de Buenos Aires y tocar en uno de los escenarios del festival.

Se seleccionaron para representar en el festival a cada una de las regiones de Argentina a: Piba de la Ciudad de Buenos Aires, Negra Chavez de Provincia de Buenos Aires, Hollywood Bungalows de Jujuy, Rot Alone de Misiones, Delta Calibre de Neuquén, Rudy de Córdoba y Feli Ruiz de Mendoza.

Tambien durante el 2022, el evento Ciudad Emergente se fue de gira y estuvo presente en los eventos ActiVamos, en el municipio de Tres de Febrero, y Pinamar Emerge de la ciudad balnearia, -en lo dos eventos tocaron bandas locales y dos de cada ciudad fueron seleccionadas para subirse a uno de los escenarios del Festival en la Ciudad de Buenos Aires.

El Espacio de Cultura Urbana tuvo freestyle, trap, rap, scratching y breaking, un espacio repleto de cultura hip hop, tambien, deportes urbanos e innovadores como fútbol burbuja y Quidditch y deportes alternativos como Kinball, Lacrosse, Bádminton, Cornhhole, y Jugger para jugar en familia, con amigos o mirar demostraciones de profesionales.

La pista de skate, roller y BMX ofreció la posibilidad de ver a expertos en acción, y por las noches fue el espacio donde se realizaron fiestas silent y se pudo disfrutar de una performance con patinadoras luminosas, participaron artistas como: Acid Ass Dance Crew, Agust1n, Bad Boy Orange, Big Frey, Chulimane, Elah Gonzalez, FCR Crew, Guacho Bleu, Ilan Amores, Irina Rakshina,

La final de la batalla de djs «Open Format», Latin Geisha, Lego Skillz, Mamba Club, Percy Big Bang, PIBASS, Quimey Toro, Remeneo Dance Crew, Rik4 Perry, Sigma el baile, Soui Uno, Swerv, Tobi, Valuki y White Talls.