Un documental de María Álvarez en MALBA CINE y Cine Cosmos

El documental «el tiempo perdido», la tercera película de María Álvarez tras Las cinéphilas y Las cercanas, continúa en MALBA CINE y se suma al Cine Cosmos en homenaje al centenario de la muerte de Marcel Proust.

También ganó el Premio a la Mejor Película de la Competencia Argentina en el Festival de Mar del Plata y fue exhibido, entre muchos otros espacios y festivales internacionales, en la prestigiosa sala FILM FORUM de Nueva York.

«Preferiría que me quitaran las uñas con pinzas y me cortaran la nariz antes de ser parte de un grupo de lectura. Sin embargo, El tiempo perdido es una película con verdadero encanto.» Mitch Abidor, The Jewish Currents

«La mejor manera de ver El tiempo perdido probablemente sea en un espacio común como la sala de cine.» Nicolas Rapold, New York Times

Sábados 19 y 26 de noviembre a las 20 h

MALBA CINE · Av. Figueroa Alcorta 3415 · CABA

Comprar entradas, ACÁ.

Del jueves 17 al miércoles 23 de noviembre a las 17 h

CINE COSMOS · Av. Corrientes 2046 · CABA

SINOPSIS

Un grupo de personas se reúne desde hace dieciocho años, en un bar de Buenos Aires, a leer una y otra vez el mismo libro: “En busca del tiempo perdido” de Marcel Proust. Atravesando sus recuerdos y emociones, con gran sentido del humor, el grupo le da a la novela un significado nuevo y personal.

NOTAS DE LA DIRECTORA

¿Qué significa perder el tiempo? ¿Y qué sería ganarlo? ¿Cuándo queda demasiado tiempo y cuándo empezamos a sentir que se nos termina?

¿Es una pérdida de tiempo leer varias veces la misma novela de siete tomos? ¿Este preciso momento, en que escribo estas líneas, es tiempo perdido?

Sabía que evocaba el pasado, todo material filmado ya fue, pero nunca imaginé que ese pasado se definiría como algo tan lejano, casi al otro lado de un abismo.

El tiempo perdido transcurre en un bar emblemático de Buenos Aires que ya no existe. Retrata a un grupo de personas que se reúne desde hace casi veinte años en un acto de resistencia, ese acto maravilloso de compartir el arte con los demás. Esa también es la intención de esta película.

BIOFILMOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

María Álvarez realizó Las cinéphilas (2017), El tiempo perdido (2020) y Las cercanas (2021), trilogía documental que relaciona el paso del tiempo y el arte. Con estos dos últimos documentales ganó la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata en 2020 y en 2021.

Sus películas han sido proyectadas en festivales internacionales como IDFA, Semaine de la Critique Locarno, Thessaloniki, Göteborg, DocAviv, Mar del Plata, Gijón, DocLisboa, BAFICI, Femcine, La Habana, Sydney, MakeDox, Cracovia, MajorDocs, entre muchos otros, ganando varios premios.

Escribió Quémese antes de leerse, obra de teatro ganadora del Segundo Premio Fray Luis de León de Valladolid, España, publicada en 2016.

El tiempo perdido

2020 / Documental / Blanco y Negro / Español / 102m.

Lectores: Alberto Gelman, Roberto Piterbarg, Norma Bárbaro, Silvia Mazar, Elisa Biondo, Ana Bomparola, Susana Borodinsky, Olga Cecchi, Alba Crespi, Osvaldo Cucagna, María Dammers, Elida “Lulú” Débole, Silvia Galperin, Oscar García Aramburu, Diana Gelman, Roberto Iseruk, Nora Kuperman, Pablo Levin, Susana Levy, Lidia Nani de Montosani, Pedro Ojeda, Teresa Parise, Ivana Piola Reyes, Fernando Ramos, Patricia Saccardo, Mirta Suarez, Carlos Villalba, Estela Waisman.

Café Tribunales: Francisco Bonforte, José Fernández.

guion, montaje y dirección: María Álvarez

producido por: Tirso Diaz Jares Rueda – María Álvarez

productor asociado: Mariano Avellaneda

música interpretada por: Rosario Castillo

fotografía y cámara: Tirso Diaz Jares Rueda – María Álvarez

cámaras adicionales: Lucía Valdemoros – Karina Carbonatto

consultoría montaje: Fabiana Tiscornia

dirección de sonido: Sofía Straface (ASA)

corrección de color: Jorge Russo

post producción y deliveries: Ariel Ledesma Becerra (SAE)

gráfica: Martín Lehmann

obra de arte afiche: Alejandro Pasquale

FESTIVALES

WORLD PREMIERE / IDFA – Competencia Internacional – 2020 (Holanda)

MAR DEL PLATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – Competencia Argentina / PREMIO MEJOR PELÍCULA – 2020 (Argentina)

GIJON INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – Competencia Tierres en Trance – 2020 (España)

DOCLISBOA – Selección Oficial – 2021 (Portugal)

FEMCINE – Competencia Internacional – 2021 (Chile)

DOCAVIV – Selección Oficial – 2021 (Israel)

MAJORDOCS – Competencia Internacional – 2021 (España)

SYDNEY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – Selección Oficial – 2021 (Australia)

FICCBA – Competencia Argentina – PREMIO MEJOR PELÍCULA – 2022 (Argentina)

GRABA – Competencia Documental – 2021 (Argentina)

PITCHING DOCMONTEVIDEO 2019 – «IDFA PROJECT AWARD» (Uruguay)

SALAS CULTURALES

FILM FORUM NYC / ESTADOS UNIDOS

CINETECA NACIONAL / MÉXICO

FILMOTECA DE CATALUNYA / ESPAÑA

CINETECA DE MADRID / ESPAÑA