El caso de Palermo sigue dando polémica, ahora una cuenta de Instagram defiende a los atacantes

Esta cuenta de Instagram en cuestión, «Caso Palermo» y una web llamada www.casopalermo.com, apuntan a que los jóvenes que se encuentran presos, fueron encerrados y son inocentes, además afirma que la joven que sufrió el ataque es culpable que los chicos estén encerrados.

La polémica cuenta de Instagram comenta que el caso es una mentira, y afirma que nunca existió un ataque contra la víctima, una joven de 21 años que actualmente continúa con tratamiento médico por el cuadro postraumático que sufrió, según reveló su abogado, Hugo Figueroa.

El instagram tiene varios posteos, y se puede observar como tratan de desviar el tema, con videos del día del ataque, donde se observa agresiones por parte de los comerciantes ante los atacantes como a la víctima.

Además la cuenta tiene un ínfimo numero de seguidores, apenas supera los 1000, y muy pocos posteos, pero se dedica exclusivamente a defender a los acusados y apunta a que fue una causa armada, -según sostiene en su perfil, una de las que maneja la cuenta es Sasha Cuzzoni, la hermana de Alexis Cuzzoni, uno de los seis acusados que espera por el juicio.

Otro dato para recordar, es que en el pasado mes de noviembre, se supo que la causa cayó en el Tribunal Oral en lo Criminal 14 de la Ciudad de Buenos Aires, -donde se juzgará a los detenidos entre los meses de abril y junio de 2023.

Los acusados son: Thomas Fabián Domínguez (22), Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Steven Alexis Cuzzoni (20), Franco Jesús Lykan (23) e Ignacio Retondo (23).

El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero de 2022, cuando a plena luz del día, en un vehículo que estaba estacionado en la calle Serrano al 1300, los seis jóvenes habrían participado de la violación de una joven de 20 años, -pero no todos los jóvenes estuvieron involucrados directamente con la víctima, si fueron necesarios para hacer de campana.

Los jóvenes que se encuentran detenidos con prisión preventiva imputados por “abuso sexual agravado por la intervención de dos o más personas”, -y además por lesiones leves, de acuerdo con este delito, la fiscalía iría por el pedido de más de 20 años de cárcel en calidad de coautores.

Según la investigación, -mientras cuatro de los imputados -Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan- estuvieron dentro del auto con la víctima, los otros dos -Dominguez y Retondo- cantaban y tocaban la guitarra en la vereda, aunque observando y convalidando el ataque sexual, según lo establecido en su instrucción por el juez Fernández, quien al procesarlos consideró que actuaron con un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles para concretar un ataque sexual masivo sobre la víctima.

Los acusados pudieron ser incriminados, por videos de cámaras de seguridad que registraron lo sucedido, el relato de la propia joven que dejó en claro que nunca dio el consentimiento y el de los testigos que luego la auxiliaron.

En tanto, el fiscal Rosende «en su requerimiento de elevación a juicio», consideró que los seis actuaron en grupo en aras de satisfacer sus deseos libidinosos con una víctima que no estaba en condiciones de dar ningún consentimiento, ya que tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo.

Por otro lado, dos de los seis acusados ampliaron sus declaraciones y complicaron cada vez más a algunos de los imputados, -se trata de Ignacio Retondo y Franco Jesús Lykan, quienes hablaron ante el juez en marzo pasado e insistieron con su inocencia.

En principio, serían los jóvenes que estaban de campana; Retondo señaló que había pasado la noche anterior al episodio con su amigo Ciongo Pasotti, otro de los acusados, -en ese sentido, comentó que cerca de Plaza Serrano comenzó a tocar la guitarra y a consumir bebidas alcohólicas que habían comprado en distintos comercios.

Ademas, admitió que consumió cocaína: dijo que se la convidaron, en ese momento se acumularon personas, entre las que marcó a Ángel Pascual Ramos (23), Steven Alexis Cuzzoni (20) y Thomas Fabián Domínguez (21), junto con la víctima. Retondo comentó que no conocía a ninguno de ellos.

También, le hizo saber al juez que la joven le dijo que le había gustado la música que estaban tocando y que “en ningún momento” la vio “desorientada”, -luego, Domínguez, Ramos y Cuzzoni “desaparecieron” hasta que volvieron a encontrarlos en la esquina de Serrano y Cabrera, con el auto estacionado.

En ese momento, uno de los acusados empieza a tener relaciones con la víctima y “Pasotti y Domínguez tenían ganas de subir al auto”, el le dijo a su amigo que no daba, que no pintaba, encima había gente pasando.

Sin embargo, Pasotti entró y desde el asiento del conductor tuvo contacto con la víctima, en tanto, Lykan, que es defendido por el mismo abogado que defiende a Carlos Robledo Puch, Jorge Alfonso, señaló que comenzó a sentirse mal tras haber consumido vino, cerveza y una pastilla de clonazepam.

Fue entonces cuando le pidió a Pasotti que le abriera el auto para poder dormir allí, tras haber quedado “desmayado” en el interior del vehículo, se despertó al rato y observó afuera era un tumulto de gente.

Sobre la violación de la joven de 20 años, quedó registrado que Lykan entró solo al asiento de atrás, se acostó, cerró los ojos y se despertó con todo ese problemón, esa situación.

No tiene registro del ingreso de alguna otra persona, estaba inconsciente, -por último, Lykan comentó que su recuerdo sobre la mujer es nulo, no lo recuerda porque no la registró, era una persona más del grupo, no le dio importancia, anotaron.