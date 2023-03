Dos viudas negras desvalijaron un departamento de un hombre en el barrio de Palermo

La víctima que vive en el barrio porteño de Palermo, fue engañado por dos mujeres, -que aparentemente lo sedujeron para que las lleve a su departamento en el barrio porteño de Palermo Hollywood, luego las viudas negras lo drogaron y le robaron objetos de valor, según informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hombre al momento no había realizado la denuncia, pero la Justicia y la policía comenzaron a actuar de oficio tras la difusión de un video de una cámara de seguridad en la que se observa el momento en el que la víctima y las dos mujeres ingresan la madrugada del pasado sábado último al edificio de la calle Guatemala al 5800, perteneciente al barrio porteño de Palermo, y luego salen las dos asaltantes solas casi tres horas más tarde.

Tras el robo, el Sistema de Gestión de Actuaciones Policiales (GAP) y la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad inició actuaciones de oficio y secuestró la cámara de seguridad instalada en el palier del edificio, -donde se observa cerca de las 5.30 de la mañana el ingreso del hombre, vestido con un pantalón blanco y camisa celeste, acompañado por dos chicas.

Además, en las imágenes se pudo observar como minutos después de las 8.10 de la mañana, las mismas dos mujeres que antes habrían acompañado hacia el interior del edificio al hombre, aparecen esta vez cargadas con varias bolsas, mochilas y bolsos y se retiran del edificio como panchas por su casa.

Otro de los detalles, es que una de las viudas negras además se había cambiado de ropa.

De esta manera, -la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 12, a cargo de Martín López Perrando, dispuso que se dé intervención a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad, para individualizar a la víctima del robo y dar con las responsables.

Señales para evitar estafas románticas

Cuando una mujer va muy rápido, trata de desconfiar siempre.

Son muy coquetas, usan lenguaje florido, exagerado y llaman a sus víctimas “cariño” y “querida” y otros nombres de afecto “muy rápido en una relación con alguien que jamás han conocido en persona”.

Son mentirosas que saben convencer, inventan historias para explicar por qué no se pueden encontrar en persona y dicen, por ejemplo, que trabajan en empleos complicados y que no tienen tiempo.

Son ladronas de identidad, roban las fotos de otras personas de la red y se esconden detrás de las imágenes, una búsqueda inversa de imagen de una foto revelará el engaño rápidamente.

Son muy infieles, las estafadoras fingen que tú eres la única persona, pero “definitivamente” van detrás de varias víctimas al mismo tiempo, -un análisis de registros telefónicos reveló que un delincuente que usaba diferentes alias estaba detrás de dos víctimas al mismo tiempo.

Las mismas viudas negras, pueden hacerse pasar por un pretendiente masculino en algunas estafas y por admiradoras femeninas en otras, dice.

Las visitas en persona planificadas siempre se posponen por un evento inesperado, tal como una hospitalización o un vuelo retrasado.

Siempre necesitan dinero para solucionar un problema, y pedirán tarjetas de regalo, tarjetas prepagas, transferencias bancarias electrónicas o criptomoneda, lo que sea más fácil de enviar para la víctima.

El amor que fingen no es para siempre. Los estafadores dejan la relación si una víctima no les envía dinero, dice Wyman, porque “no van a pasar mucho tiempo con una persona que no creen que puedan controlar”.