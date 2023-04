Presentan artistas nominados a la próxima edición de los Premios Trinidad Guevara

Desde el jurado anunciaron las ternas de las 16 categorías correspondientes a las temporadas 2021 y 2022 para esta edición de los premios dedicados a distinguir a los protagonistas locales del quehacer escénico.

Por medio del Ministerio de Cultura Porteño a través de la plataforma Impulso Cultural, -presentan una nueva edición de los Premios Trinidad Guevara a la Labor Teatral. Instituido en 1987.

El premio otorga reconocimiento en 16 rubros vinculados al quehacer escénico: Diseño de iluminación, Creatividad Escenográfica, Creatividad en Diseño de Vestuario, Coreografía, Partitura o Banda de Sonido, Producción Teatral Privada, Autor, Revelación Femenina, Revelación Masculina, Actuación Femenina de Reparto, Actuación Masculina de Reparto, Dirección, Actuación Protagónica Femenina, Actuación Protagónica Masculina, Trayectoria Femenina y Trayectoria Masculina.

Todos los años, -el premio Trinidad Guevara tiene disponible un jurado especializado integrado por representantes de las asociaciones ligadas a la labor teatral.

Entonces ahora, -la evaluación de las temporadas 2021 y 2022 estuvo a cargo de María Ibarreta, Cecilia Meijide, Alejandro Mateo por parte de la Asociación Argentina de Actores; Roberto Perinelli, Raúl Martorel en representación de la Sociedad General de Autores de la Argentina; Martín Bianchedi por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música; y Rocío Villar por Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral.

Aquellos seleccionados, reciben una estatuilla y los artistas ganadores en los rubros de Actuación Protagónica y los Premios Trayectoria reciben un subsidio mensual y vitalicio.

La ceremonia de celebración y entrega de premios se realizará el 17 de abril a las 18 hs en el Teatro Politeama (Paraná 353), donde se honrará a cada uno de los ganadores, -el evento requiere de acreditación previa desde el formulario.

Ternas correspondientes a la temporada teatral 2021

Diseño de Iluminación

● Claudio del Bianco, por su labor en la obra La obra pública

● Horacio Novelle, por su labor en la obra Habitación Macbeth

● Alejandro Le Roux, por su labor en la obra Los otros Duarte

Creatividad Escenográfica

● Ariel Vaccaro, por su labor en la obra La Pasión según G.H.

● Jorge Ferrari, por su labor en la obra Cuando nosotros los muertos despertamos

● Mariana Tirantte, por su labor en la obra Siglo de Oro Trans, basado en Don Gil de las

Calzas Verdes

Creatividad en Diseño de Vestuario

● Pepe Uría, por su labor en la obra Juana la loca

● Maydeé Arigós, por su labor en la obra La celosa de sí misma

● María Emilia Tambutti, por su labor en la obra Siglo de Oro Trans, basado en Don Gil

de las Calzas Verdes

Coreografía

● David Señoran, por su labor La sombra de una nube

● Teresa Duggan, por su labor en la obra El gran invierno

● Marina Svartzman, por su labora en la Al bárbaro le doy paz

Partitura o Banda de Sonido

● Ian Shifres, por su labor en la obra Las cautivas

● Ana Foutel, por su labor en la obra Juana la loca

● Claudio Peña, por su labor en la obra Habitación Macbeth

Producción Teatral Privada

● Teatro El Extranjero

● Espacio TBK – Teatro Buster Keaton

● Ítaca Complejo Teatral

Autor

● Sebastián Suñé, por su labor en la obra Una obra para mí

● Florencia Aroldi, por su labor en la obra Scalabrini Ortiz

● Raúl Brambilla, por su labor en la obra Fuera del mundo Revelación Femenina

● Julieta Laso, por su labor en la obra Ojo de Pombero

● Fiamma Carranza Macchi, por su labor en la obra El amo del mundo

● Lucía Adúriz, por su labor en la obra Pampa escarlata

Revelación Masculina

● Juan Andrés Romanazzi, por su labor en la obra Los secretos

● Jesús Catalino, por su labor en la obra La princesa rusa

● Julián Cnochaert, por su labor en la obra Pampa escarlata

Actuación Femenina de Reparto

● Monina Bonelli, por su labor en la obra Siglo de Oro Trans, basado en Don Gil de las Calzas Verdes

● Gaby Ferrero, por su labor en la obra La comedia es peligrosa

● Cecilia Sgariglia, por su labor en la obra Los otros Duarte Actuación Masculina de Reparto

● Mariano Torre, por su labor en la obra Ojo de Pombero

● Roberto Castro, por su labor en la obra La comedia es peligrosa

● Francisco Bertín, por su labor en la obra Una obra para mí Dirección

● Francisco Lumerman, por su labor en la obra El amo del mundo

● Eugenio Soto, por su labor en la obra La noche oscura

● Luciana Mastromauro, por su labor en la obra Me encantaría que gustes de mí

Actuación Protagónica Femenina

● Marcela Ferradás, por su labor en la obra Yuna soy yo

● Miriam Odorico, por su labor en la obra Una

● Mercedes Fraile, por su labor en la obra La Pasión según G.H.

Actuación Protagónica Masculina

● Horacio Roca, por su labor en la obra Tibio

● Marcelo Savignone, por su labor en la obra Cuerpo

● Luis Gianneo, por su labor en la obra Julius

Ternas correspondientes a la temporada teatral 2022 Diseño de Iluminación

● Adrián Grimozzi, por su labor en la obra Lo que el río hace

● Miguel Morales, por su labor en la obra El cazador y el buen nazi

● Ricardo Sica, por su labor en la obra La vida sin ficción

Creatividad Escenográfica

● Gonzalo Córdoba Estévez, por su labor en la obra Lo que el río hace

● Eduardo Spíndola, por su labor en la obra Vitalicios

● Gabriella Gerdelics, por su labor en la obra Más bello que la muerte

Creatividad En Diseño De Vestuario

● Pheonía Veloz, por su labor en la obra María e Isabel (Una tragedia isabelina)

● Liliana Piekar, por su labor en la obra Gaspet

● Vanesa Abramovich, por su labor en la obra Tito, la peor tragedia de William Shakespeare

Coreografía

● Diego Bros, por su labor en la obra Violeta y el gavilán

● Lisandro Eberle, Ollantay Rojas y Milagros Rolandelli, por su labor en la obra Noestango

● Agustín Pérez Costa, por su labor en la obra Come From Away

Partitura o Banda de Sonido

● Mirko Mescia, por su labor en la obra Mary para Mary

● Rony Kesselman, por su labor en la obra La patria al hombro

● Diego Vainer, por su labora en la obra Bodas de sangre Producción Teatral Privada

● Moscú Teatro

● El Galpón de Guevara

● El Método Kairós Autor

● Juan Francisco Dasso, por su labor en la obra El hombre de acero

● Paula Marull y María Marull, por su labor en la obra Lo que el río hace

● Lisandro Penelas, por su labor en la obra El tipo

Revelación Femenina

● Victoria Baldomir, por su labor en la obra Conurbano, cotidiano

● Valeria Di Toto, por su labor en la obra Lo cotidiano

● Jaru Keselman, por su labor en la obra La patria al hombro Revelación Masculina

● Agustín Gagliardi, por su labor en la obra Lorca, el teatro bajo la arena

● Tom CL, por su labor en la obra Baltasar contra el olvido

● Nicolás Asprella, por su labor en la obra Geografías

Actuación Femenina de Reparto

● Mayra Homar, por su labor en la obra Azul y la Navidad

● Aldana Illán, por su labor en la obra Las manos de Eduviges al momento de nacer

● Coni Marino, por su labor en la obra La cabeza de Goliat – Pasolini/Caravaggio, hombres del claroscuro

Actuación Masculina de Reparto

● Jorge Paccini, por su labor en la obra Stefano

● Mariano Saborido, por su labor en la obra Lo que el río hace

● Marcelo Bucossi, por su labor en la obra ¿Qué pasó en todo este tiempo? Dirección

● Oscar Barney Finn, por su labor en la obra Mármol

● Emilio García Wehbi, por su labor en la obra Medea meditativa

● Gabriela Izcovich, por su labor en la obra ¿Qué pasó en todo este tiempo?

Actuación Protagónica Femenina

● Raquel Ameri, por su labor en la obra Rota

● Zuleika Esnal, por su labor en la obra Camille, la maldita

● Maricel Álvarez, por su labor en la obra Medea meditativa

Actuación Protagónica Masculina

● Marcos Montes, por su labor en la obra El hombre de acero

● Juan Carrasco, por su labor en la obra María e Isabel (Una tragedia isabelina)

● Francisco Pesqueira, por su labor en la obra El lindo Don Diego

Sobre los Premios Trinidad Guevara

Los premios a la labor teatral fueron instituidos en el año 1985 por la Ordenanza No 40.913, con la finalidad de premiar a la actividad teatral puesta en escena en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el año 1991 pasaron a denominarse Premios “Gregorio de Laferrère” en homenaje al destacado autor, -en 1995 se cambia la denominación por la de Premios a la Labor Teatral “Trinidad Guevara”, en homenaje a la gran actriz rioplatense que estuvo presente en los escenarios de Buenos Aires desde 1820 hasta 1856.

Algunos de los artistas que han obtenido premios son Leonor Manso (Mejor actriz, 1987), Luisa Vehil (Trayectoria, 1989), Alejandra Boero (Mejor Actriz, 1992), Miguel Ángel Solá (Mejor actor, 1995), Tito Cossa (Trayectoria, 1996), Ulises Dumont (Actor protagónico, 1997), Alfredo Alcón (Trayectoria, 1998), China Zorrilla (Actriz Protagónica, 2003), Eleonora Wexler (Actriz protagónica, 2012), Luis Machín (Actor protagónico, 2015), Mirta Busnelli (Actriz protagónica, 2017), Roberto Carnaghi (Trayectoria masculina, 2018), Laura Oliva (Actriz protagónica, 2018), entre otros.