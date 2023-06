Escape de gas en una escuela en el barrio de Palermo, 22 menores debieron ser asistidos

Luego de un escape de gas en un colegio en el barrio de Palermo, 22 menores tuvieron que ser asistidos debido a un escape de gas, el mismo se habría producido en la cañería interna en la escuela Corazón de María, ubicada en el pasaje Guise al 1900, perteneciente al barrio porteño de Palermo, según informaron fuentes de Bomberos de la Ciudad.

Desde el comienzo, todos los alumnos debieron ser atendidos, de los cuales dos estudiantes en la vía pública, por sentir mareos y náuseas, y personal del establecimiento comentó que se percibió olor a gas de una estufa, por lo que se solicitó la presencia de operarios de la empresa Metrogas, quienes decidieron la evacuación del edificio escolar.

Finalmente, cuatro menores fueron trasladados por el SAME al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y a la Clínica Bazterrica, por intoxicación.

Como siempre lo hace, Alberto Crescenti, titular del SAME explico: “En una recorrida que estábamos haciendo con nuestro móvil, en la base que hemos instalado en Juan B. Justo, piden un auxilio de este colegio».

Además, el titular del SAME indicó que al llegar a la escuela, los estudiantes de entre 13 y 15 años presentaban náuseas, mareos y cefaleas, por lo que fueron oxigenados en las ambulancias del servicio, por otro lado la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) realizó las mediciones del lugar, donde fueron atendidos un total de 22 chicos.

Metrogas informo que encontró una pérdida en los circuitos de la cañería interna y que los artefactos no están en condiciones para su funcionamiento», por lo que se decidió el «corte del suministro gaseoso, -del procedimiento participó personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad.

También, Alberto Crescenti destacó que «el gas es un asesino silencioso, inoloro y no se percibe en el ambiente, solo cuando uno pierde la conciencia, por eso siempre aconsejamos tener en los dormitorios o donde está la gente una hendija al menos de dos centímetros abierta para que no tengan ningún tipo de problema», además recordó que «la llama tiene que ser de color azul, cuando es amarillo o naranja ya hay monóxido».

Consejos

Si hay sospecha de una fuga de gas en el hogar, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) elaboró una serie de recomendaciones oficiales, entre las que se encuentran avisar a los servicios de gas o de emergencia y seguir sus instrucciones.

Si tenes una sospecha sobre una pequeña fuga de gas natural, es importante abrir todas las puertas y ventanas y, si es posible, comprobar que los artefactos estén totalmente apagados.

En el caso que el olor a gas se siente y es fuerte, la fuga posiblemente sea importante, en ese caso hay que salir de la casa evacuando a todos sus ocupantes, -además remarcaron que no hay que tratar de encontrar el origen de la fuga, ni intentar cerrar las válvulas de gas o electrodomésticos.

En el momento de evacuar, no hay que utilizar elementos que puedan generar chispas ni prender ni apagar luces y cortar la energía desde el pilar de medición, también exhortaron a no intentar prender fuego, velas o encendedores, entre otros elementos, para ayudar a la visión así como no arrancar vehículos ni utilizar un abridor de puertas de garaje.

Para finalizar, es importante remarcar, no volver a ingresar a la vivienda hasta que los servicios de gas o de emergencia indiquen que es seguro hacerlo.

Teléfonos importantes para agendar

103 (Emergencias y Defensa Civil)

107 (SAME)

911 (Policía)

100 (Bomberos)

0800-999-1050 (Metrogas).