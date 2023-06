Una TikToker encontró unos valiosos objetos tirados en el barrio porteño de Palermo

La chica TikToker, caminaba por el barrio de Palermo y encontró una valija abandonada que contenía un valioso tesoro de los años 80, el episodio ocurrió mientras ella se encontraba mostrando qué cosas encontró revolviendo la basura de uno de los barrios más famosos de CABA.

En la reconocida plataforma de TikTok, muy menudamente se suelen mostrar videos virales, que casi siempre terminan sorprendiendo a los usuarios, en este caso, la usuaria que se encontraba caminando por el barrio porteño de Palermo, enseñó el tesoro ochentoso que halló en una valija que había sido tirada a la vía pública como simple basura inservible.

La usuaria de la plataforma cuenta con más de 40 mil seguidores en TikTok, en su cuenta tiene varias publicaciones dónde muestra los objetos que va encontrando en la basura en distintas zonas de Capital Federal y algunos de ellos suelen ser: equipos tecnológicos, ropa, sillones, muebles, entre otros, fue ahora, en donde pudo filmar el momento en el que encontró los DVD de una famosa serie de los años 80, el video superó las 60 mil reproducciones.

Ademas en otros videos, pudo mostrar también que se encontró un sillón y muchísima ropa en buen estado, llegó lo más peculiar de todo su hallazgo, cuatro cajas que le llamaron la atención. “¿Ah es una serie?”, agregó mientras sostenía unos devedés del programa ‘Fama’ emitido en 1982 con las temporadas 1, 2, 3 y 4.

Sobre la Serie Fama de los años 80

Luego del rotundo éxito en los cines de Fama, la misma dirigida por Alan Parker en 1980, se decidió continuar con la historia y es así que desde 1982 hasta 1987 se emitió por televisión la serie de dicho largometraje.

La serie cuenta la vida de los estudiantes que asisten a una escuela de arte en New York y aspiran a ser unos grandes artistas, -su sucesor en la pantalla chica con un total de 6 temporadas y 136 episodios, buscaba contar en particular las aventuras y frustraciones de los profesores y alumnos de la institución.

Esta famosa y exitosa serie, tuvo altos niveles de popularidad a tal punto de organizar giras dentro y fuera de los Estados Unidos, a pesar de recibir diversas críticas ganó el Oscar a ‘Mejor Canción Orginal’ y ‘Mejor Banda Sonora Original’, entre otras distinciones ademas se encuentran un Globo de Oro y un Grammy.

Fama como mencionamos, es una continuación para la pequeña pantalla de la película Fama, dirigida por Alan Parker en 1980, la serie contó con buena parte del reparto de la versión cinematográfica.

En la misma, se narraban las peripecias, desventuras, esfuerzos, éxitos y frustraciones de los profesores y los alumnos de la Escuela de Arte de Nueva York (New York City High School for the Performing Arts), los jóvenes aspirantes a artistas debían formarse en las más variadas disciplinas: danza, canto, literatura, interpretación hasta conseguir el éxito ansiado.

Cada episodio, arrancaba con unas palabras de Lydia, la profesora de baile (interpretada por Debbie Allen), que resumían la filosofía que alimentaba las tramas y que se hicieron muy populares en su momento: Tenéis muchos sueños, buscáis la fama. Pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sudor.

Repercusiones

Los jóvenes intérpretes de la serie alcanzaron una enorme popularidad tanto dentro como fuera de Estados Unidos, y se organizaron giras de conciertos en directo, ademas luego de la cancelación de la serie.

La trama principal de la serie Fama, es el mismo de la película, estaba interpretado por Irene Cara y fue uno de los éxitos comerciales más importantes del mercado musical en los años ochenta, por otro lado también cabe destacar, que se ha realizado un musical de Broadway, titulado precisamente Fame y estrenado en 1996.

Reparto

Aunque los personajes del profesorado fueron bastante estables, hubo mucha rotación entre los alumnos de la Academia, y con la excepción de los personajes de Danny Amatullo y Leroy Johnson, ningún estudiante se mantuvo en la serie a lo largo de las seis temporadas.