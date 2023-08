Detienen a 3 colombianos por robo con inhibidor de señal en el barrio de Palermo

Luego del trabajo de la Policía de la Ciudad, lograron detener a tres delincuentes de nacionalidad colombiana que habían querido robar las pertenencias de un vehículo mediante el uso de un inhibidor de señal, en el barrio porteño de Palermo, -de esta forma personal de la Comisaría Vecinal 14B redujo a dos hombres que momentos antes habían sustraído pertenencias del interior de un vehículo.

Ante esta situación, los oficiales llevaban adelante las pertinentes tareas, observaron que un hombre los estaba filmando desde el interior de una Fiat Cronos estacionado en doble fila, -rápidamente, el personal policial se acercó y el individuo arrojó una billetera por la ventanilla e intentó darse a la fuga infructuosamente, ya que fue demorado mientras era identificado, entonces se logró constatar que este sujeto, al igual que los otros dos, era colombiano.

Personal Policial, procedieron a requisar el rodado y encontraron una mochila, la suma de 60.000 pesos argentinos, un inhibidor de señal, documentos de varias personas, un teléfono celular y un cartel de discapacidad a nombre de un tercero. Todos estos elementos fueron secuestrados por el personal interventor.

De tal manera, quedó demostrado que este hombre estaba actuando en complicidad con los dos detenidos, motivo por el cual, tras consultar con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 3, a cargo del doctor Peluso y ante la Secretaría 110 de la doctora Perzan, se dispuso el traslado de los tres imputados a la correspondiente alcaidía donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, -se labraron actuaciones por “Averiguación de ilícito”.

Tipos de Inhibidores de Señal

Actualmente, es difícil saber la cantidad de equipos de inhibición que existen, pero si hay una frecuencia por ende debe existir una contramedida que inhiba la anterior.

Los equipos de inhibición tienen un valor de desarrollo muy elevado, y esto ha llevado a que en los dispositivos de inhibición se hayan especializado en las frecuencias más comunes. Dentro de estas bandas (más comunes) encontramos los siguientes:

Inhibidores de teléfonos móviles

Se centran básicamente en las frecuencias GSM, GPRS, 2G, DCS, 3G y recientemente 4G. Estos inhibidores de frecuencia tienen la función de bloquear o anular las comunicaciones de audio, así como la transmisión de datos por internet, -suelen usarse para evitar situaciones de riesgo en la seguridad, así como prevenir fugas y robos de información, también ayudan a prevenir riesgos en la privacidad, ya que hay móviles que permiten ser descolgados a distancia para poder oír las conversaciones.

En este tipo de frecuencias además son comunes los micrófonos espía GSM o las cámaras espía 3G y actualmente 4G, por lo que un inhibidor en estas frecuencias podrá frenar y eliminar las intrusiones, -también resultan interesantes para evitar las localizaciones a través de triangulaciones de señal, con las que se puede localizar fácilmente al usuario de telefonía.

Inhibidores de GPS

Hay disponibles bastantes bandas de GPS, aunque la más conocida es la L1 (de uso civil generalizado). Hay otras 4 bandas más de frecuencias GPS reservadas a policía, militares, gobiernos e investigación científica, los equipos de inhibición de GPS, se usan básicamente para evitar ser rastreado por localizadores de GPS, o para evitar ser monitorizado y que sepan nuestra actividad en todo momento.

Hoy en día existe softwares espía, los mismos se instalan fácilmente en móviles, para controlar la posición en tiempo real, los sistemas de localización por GPS permite que puedan tomar nota de nuestras actividades, que las empresas de seguros controlen el uso de nuestro vehículo, que un control de flotas controle permanentemente al profesional del transporte, -y otros muchos usos más relacionados con el control de la posición y telecomunicación móvil por satélite.

Inhibidores de WIFI o BLUETOOTH o de Cámaras inalámbricas

Este tipo de dispositivos de frecuencia se encargan de evitar las comunicaciones de los dispositivos basados en comunicación en la banda civil de 2.4Ghz, aunque también existe la banda 5.6/5.8Ghz, de uso creciente tras la saturación de la banda 2.4Ghz, -estas frecuencias engloban casi todos los dispositivos domésticos como móviles, ordenadores, routers, decodificadores de televisión, micrófonos inalámbricos, la mayoría de dispositivos espía, cámaras y micro cámaras, etc.

Inhibidores de Walkie talkie

Estos aparatos se centran en las frecuencias de Walkie, ya que es un dispositivo extendido, muy económico y que, también, al no ser controladas las comunicaciones directamente por los operadores de telefonía y a su vez por el gobierno son usados frecuentemente para fines delictivos y para activaciones a distancia de ingenios o artefactos.

Inhibidores de Radio Frecuencia

Se encuentran disponibles inhibidores de otras frecuencias usadas muy ocasionalmente como radio mandos, controles, otros dispositivos de comunicaciones, etc, -en ambas frecuencias suelen ser solo tomadas en cuenta para dispositivos VIP, ya que son de un uso muy ocasional o muy técnico/profesional, por lo que no suele haber una oferta muy extensa en estas frecuencias, dentro de estas se encuentran, radares, telecomunicaciones por micro-ondas, micrófonos especializados, mandos de coche y mandos de automatismos, etc.