Nueva edición del Festival No Convencional en la Ciudad

El Ministerio de Cultura porteño, a través de Mecenazgo acompaña la tercera edición de esta propuesta de espectáculos novedosos presentados en formatos atípicos, realizados en lugares inesperados y protagonizados por artistas reconocidos y profesionales, en conjunto con estudiantes y amateurs desde el 24 de septiembre al 11 de noviembre.

Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad dijo: “Estamos muy contentos de acompañar una vez más este festival tan potente a través de Mecenazgo. Una herramienta de apoyo y financiamiento que permite el desarrollo de proyectos mediante el aporte de patrocinadores comprometidos con la cultura. FNC nos invita a sentir el poder transformador de la cultura a través de espectáculos que se suceden en lugares inesperados proyectando múltiples escenarios para disfrutar la Ciudad de una manera diferente e interpelando a vecinos y turistas”, sostuvo el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.

FNC

Es dirigido y programado por Martín Bauer con la coordinación general de Pedro Suárez Miralles y la dirección artística de Nicolas Martelletti. Bajo la dirección de Bauer, este festival trajo por primera vez a la Argentina espectáculos musicales y de artes escénicas de todo el mundo, convocando al público a disfrutarlos de manera gratuita en espacios atípicos e insospechados, como la legislatura porteña, un gimnasio, un edificio en construcción y una galerías icónica del centro, entre otros.

Programación

Inuksuit (2009), de John Luther Adams

Fecha y hora: 24 de septiembre a las 11 h.

Lugar: Suipacha y Diagonal Norte.

Entrada: libre y gratuita.

Descripción: es una obra compuesta para entre 9 y 99 percusionistas dispersos en un área al

aire libre (aunque la pieza también se ha realizado en interiores).

Intérpretes: Tambor Fantasma, Conjunto Ritmus, GRUPEM – Ensamble de Percusión de la

Escuela de Música Vicente Ascone (Montevideo), Ensamble de Percusión del Conservatorio

Manuel de Falla, Ensamble de Percusión del Conservatorio Santa Ana Ensamble de Percusión

del Programa de Orquestas Infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, Ensamble de

Percusión del Conservatorio Beethoven.

Dirección musical: Bruno Lo Bianco. Usine Electrique de Alexandre Babel

Fecha y hora: 7 de noviembre a las 17 h.

Lugar: Fundación Banco Santander.

Entrada: gratuita con reserva previa a través del siguiente formulario.

Descripción: una performance en la cual un conjunto de músicos realizan una serie de piezas

que trazan una línea entre el sonido y lo visual. Se presentan obras de Mio Chareteau,

Tristan Perich, y Alexandre Babel.

Intérpretes: Bruno Lo Bianco , Oscar Albrieu, Gonzalo Terranova y Daniela Craveto.

Dirección: Alexandre Babel.

Obras de Christian Marclay

Fecha y hora: 31 de octubre a las 20 h.

Lugar: Teatro Alvear.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos

Cultura

Descripción: obras de Christian Marclay interpretadas por Oriana Favaro, Agustín Genoud y Ensemble Babel (Suiza).

Programa: Screenplay, Manga Scroll, To be continued, No!

Intérpretes: No! (15’) para voz sola, por Oriana Favaro; Screenplay por Ensamble Babel

-Antonio Albanese (guitarra eléctrica), Laurent Estoppey (saxofón), Anne Gillot (flautas y

clarinete bajo), Luc Müller (batería), Noëlle Reymond (contrabajo)-; Manga Scroll (30) para

voz sola por Agustín Genoud; y To be continued (30’) por Ensamble Babel.

Imaginary landscape 4

Fecha y hora: sábado 28 de octubre a las 18.30 h.

Lugar: PROA XXI.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos Cultura.

Descripción: una performance donde los músicos interactúan musicalmente con 12 radios

sintonizando diferentes frecuencias locales, llevada adelante por 24 intérpretes y el director.

Intérpretes: estudiantes de la UNA.

Experimental Showcase

Fecha y hora: viernes 3 de noviembre a las 18 h.

Lugar: Artlab.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos

Cultura.

Descripción: charla con Christian Marclay + Performances de DJs y productores

experimentales argentinos.

Intérpretes: Agustin Barbei y Cristian Trincado.

Found in Buenos Aires

Fecha y hora: sábado 4 de noviembre a las 20 h.

Lugar: Parque de la Estación.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos

Cultura.

Descripción: música en vivo tocada con objetos encontrados en Buenos Aires.

Intérpretes: Christian Marclay junto a Luc Müller (Suiza) e improvisadores locales.

Concierto Ensamble Babel

Fecha y hora: domingo 5 de noviembre a las 18.30 h.

Lugar: PROA XXI.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos Cultura.

Descripción: concierto del Ensamble Babel [Suiza]: Walking Venezia. Estreno nacional de un nuevo proyecto del reconocido ensamble suizo.

Intérpretes: Laurent Estoppey (saxofón), Anne Gillot (flautas y clarinete bajo), Luc Müller (batería), Noëlle Reymond (contrabajo).

Pléiades, para seis percusionistas de Iannis Xenakis

Fecha y hora: sábado 11 de noviembre a las 17 h.

Lugar: BSM Art Building.

Entrada: gratuita con inscripción previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos Cultura.

Descripción: es una de las obras más paradigmáticas e impactantes en el repertorio para ensamble de percusión.

Sobre el festival

El Festival No Convencional presenta espectáculos novedosos en formatos atípicos, a menudo realizados en lugares inesperados y protagonizados por artistas profesionales y amateurs conjuntamente. Se inauguró en 2021 con una variada y exitosa temporada producida por 4’33” música contemporánea y artes escénicas, en asociación con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y numerosas instituciones culturales, como Fundación Santander; UNTREF; Bienal Sur; UNTREF Media; Teatro Margarita Xirgu; Fundación PROA; PROA21; Fundación CEAMC; Fundación Augusto y León Ferrari; Museo Quinquela Martín; Mecenazgo, Distrito de las Artes, Abasto Barrio Cultural, Microcentro Red Cultural, BSM Art Building y la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

Sobre Participación Cultural – Mecenazgo

Es el programa de financiamiento de la plataforma Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad, que permite el desarrollo de grandes proyectos artísticos y culturales mediante el aporte de los contribuyentes comprometidos con la cultura.

El festival No Convencional cuenta desde su inauguración en el año 2021, con el patrocinio del Ministerio de Cultura de la Ciudad a través de Mecenazgo – Participación Cultural.