La pelea del taxista en Palermo: el llamativo dato que encontraron

El 16 de septiembre de este año se vivió una riña masiva entre el taxista y un motociclista en la esquina de Thames y Gorrit, volviéndose viral.

En las imágenes, previas a los hechos de inseguridad que se vivieron con la noticia del fallecimiento del motochorro en el hecho delictivo que involucra al diplomático turco y de encontrar un cuerpo en los lagos de Palermo, se puede ver a dos conductores, que se enfrentan a golpes de puño en medio de la calle. En un momento, el taxista acelera para irse del lugar y se lleva por delante a un motociclista que pasaba. Ante esta situación, los testigos presentes se abalanzan sobre el chofer y lo increpan.

Según fuentes de los medios de la Ciudad de Buenos Aires, identificado a uno de los peleadores, se trata de un chofer de 50 años y se cree que es el sospechoso correcto de la acción viral.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que ya le pidió al Gobierno Porteño que se les suspenda la licencia de conducir y que le revoque la habilitación del servicio brindado. Sin embargo, desde ese organismo revelaron un dato llamativo: mientras este hecho ocurrió el 16 de septiembre, al hombre le renovaron su licencia el 25 de este mismo mes. Así lo informó en sus redes sociales Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la ANSV.

La Justicia investiga en especial al taxista que embistió al motociclista amparado por el artículo 94 que establece: “Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud”.

En relación con el sujeto, se sabe que huyó de la escena de la pelea y todavía es buscado por las fuerzas de seguridad.

Qué dijo el motociclista atropellado

“Estaba volviendo a mi casa. Siempre agarro Gorriti o Niceto Vega. Y cuando llegaba a la altura de Thames y Serrano, vi que había dos tacheros tapando el tránsito”, contó Miguel, el motoquero atropellado, este martes en declaraciones al canal Telefe.

“Cuando vi el auto que venía, pensé que iba a perder las piernas”, sostuvo, y agregó: “Si no hubiese sido por el de visera que le tira el golpe, creo que el otro mucho no me hubiese pisado. Hubiera pasado a la misma velocidad al lado mío o capaz más lento”.

En este marco, Miguel dijo que no sufrió heridas de gravedad, pero que no pudo trabajar por días. “Estuve una semana y media sin laburar. Tenía el pie, y el tobillo muy dolorido. El hombro me lo sacó de lugar”, concluyó.

Por último, apuntó contra los taxistas en general: “Se vive mucho de esto y más con los taxistas. No te ponen un giro, se matan entre ellos así como pasó ahora, aceleran cuando no tienen que acelerar, te pasan siempre en rojo. La violencia está todos los días en la calle”.

“Los colectiveros dentro de todo te respetan un poco más. Le tocás bocina y te dejan pasar porque saben que llevan muchas vidas y no van a estar corriendo ni peleando”, comparó el motociclista, quien comentó que había sufrido otros dos accidentes viales en el pasado.

Que requisito deberá tener las motos en Octubre

Se trata de una medida que apunta a que, si un motociclista se ve involucrado en un incidente de tránsito, pueda hacerse cargo del hecho y cubrir los daños ocasionados a través de un seguro legal y vigente. Además, se busca continuar impulsando acciones que impliquen un avance en la seguridad vial en el país y mejoren las condiciones de circulación de los motociclistas, quienes en el 2022 representaron 4 de cada 10 víctimas fatales en hechos viales.

El formulario tiene un costo de 1000 pesos y debe ser abonado por el concesionario o comerciante habitualista.

Para seguir el paso a paso de todo el proceso descargar el archivo Manual del Usuario – Formulario digital para Motocicletas 0 Km. Además podés enviar la información de alta por mail a: cra.ec@cruzroja.org.ar.