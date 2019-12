Hipódromo de Palermo: El Retiro de una Leyenda

El sábado 21 de diciembre el prestigioso jockey Pablo Gustavo Falero correrá su última carrera en el Hipódromo de Palermo y se lo despedirá de las pistas con un emotivo acto homenaje que espera a todos los amantes del turf y familias para vivir un día inolvidable junto a él y protagonizar este momento histórico.

EL JOCKEY ESTRELLA PABLO FALERO CORRERÁ SU ÚLTIMA CARRERA Y SE VIVIRÁ UNA JORNADA HISTÓRICA EN EL HIPÓDROMO DE PALERMO

El Hipódromo de Palermo invita a todos los amantes del turf y a las familias a la jornada hípica que se realizará el sábado 21 de diciembre a partir del mediodía en honor al prestigioso jockey Pablo Gustavo Falero, que se retira de las pistas corriendo su última carrera, después de 38 años consecutivos de actividad profesional.

Consagrado como el jockey que alcanzó más victorias en la historia de la hípica argentina, habiendo ganado más de 9.000 carreras en su vida profesional, liderando premios y estadísticas, el famoso jinete dijo al Hipódromo de Palermo: “Creo que es el momento justo para retirarme. Tengo 52 años y es una profesión muy exigente. Creo que, a veces, las decisiones tomadas en el momento justo están bien tomadas”.

A lo largo de su trayectoria, Falero se ha destacado por su profesionalismo, disciplina, constancia y humildad en una actividad que demanda alta exigencia física y mental. “Yo siempre me adapté al caballo, busqué la manera de que tenga el mejor rendimiento y creo que lo conseguí en muchas ocasiones. Ese fue el factor fundamental de mi éxito”, contó Falero.

Entre los hitos más importantes del jinete uruguayo, se destacan la victoria en más de cien carreras de Grupo de nivel mundial y doce premios Olimpia. Además, en el Hipódromo de Palermo, lideró dieciocho veces la “estadística de carreras ganadas” y de forma inédita obtuvo 2 veces la victoria en 7 carreras de una misma jornada.

Paralelamente, fue reconocido en Argentina como “Jockey del Año” en varias oportunidades y, también, ha sido declarado en octubre de 2015, Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del Deporte.

“Es un cambio de vida muy importante para mí – comentó el jockey– porque me dedico a esto desde que tengo 14 años. Creo que las emociones que viví arriba no las voy a poder igualar de otra forma. Todavía no tomé conciencia de que ya no voy a estar más arriba de los caballos. Me quedan pocos días y voy a tratar de disfrutarlo al máximo”.

El Hipódromo de Palermo espera a todos para despedir de las pistas al mejor jockey de la hípica argentina y vivir este importante momento histórico junto a él.