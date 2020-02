El mejor momento para cambiar de trabajo según tu signo

Cambiar de trabajo es una decisión difícil principalmente cuando se tiene seguridad financiera. Pero si no llega esa promoción que anhelas o deseas en tu vida nuevos retos y objetivos, buscar otras oportunidades laborales puede ser la solución.

La astrología puede ayudarte a averiguar cuándo es el mejor momento para que decidas dejar tu trabajo actual, encontrar algo nuevo y sentir nuevamente esa emoción del día que tienes por delante.

Aries

La emoción y el entusiasmo llegaron al inicio de tu trabajo actual. A medida que te fuiste adaptando y comenzaron las buenas relaciones laborales, la pasión fue en aumento. Siempre que consideres que tu contribución a la empresa cada vez es menos, es hora de buscar nuevos horizontes.

Tauro

Sentir que estás trabajando solo por tener estabilidad es bueno. A pesar de que tu empleo no es tu favorito, la experiencia que adquieres es muy importante, pero no lo es todo. Debes considerar realizar un cambio cuando sientas que solo vas porque no tienes algo mejor qué hacer o si piensas que no aplicas tu máximo potencial.

Géminis

Eres de las personas que se levantan cada mañana ilusionados por el día que viene por delante. Puede ser momento de buscar un nuevo empleo cuando despiertas y te da miedo ir al trabajo o sientes estrés y molestia. Averigua qué ofertas laborales hay en tus tiempos libres para que vuelvas a sentir esa emoción.

Cáncer

La negatividad es algo con lo que peleas a diario e intentas que no sea parte de ti, pero cuando te sientes atrapado en tu trabajo, es difícil ser optimista. Si por más que lo intentas no ves el lado positivo a tu empleo, considera dejarlo. El cambio puede que dar miedo, pero es necesario. Mereces encontrar la felicidad.

Leo

Amas lo que haces, por eso tu trabajo no lo sientes como tal, así que, si tu empleo ya no te brinda alegría y al final del día quedas completamente abatido, es momento de nuevos retos. Es bueno sentirse cansado al término de la jornada, siempre y cuando quedes satisfecho. Busca algo nuevo de inmediato si crees que solo vas a cumplir las horas de oficina.

Virgo

Crees que vale la pena sufrir en el trabajo porque los resultados son buenos. Pero cuando veas que tu salud está comenzando a decaer, cambia de empleo. El estado mental y físico es muy importante para ti. Es hora de prosperar y no de sobrevivir.

Libra

Sabes que hay días malos y buenos en el trabajo. Cuando tienes uno especialmente complicado, no eres de los que te afecta tanto porque crees en el equilibrio y sabes que al día siguiente brillará el sol. El desequilibrio puede ser un caos para ti, por lo que, si ves que son más los días negativos que positivos, busca el cambio para que vuelva a ti el equilibrio.

Escorpión

Para ti es muy importante el buen ambiente en la oficina. No hay nada más desagradable en tu vida que un jefe o cultura laboral tóxicos. Mejor considera un cambio cuando no te sientas parte del equipo. Eres sensible y perceptivo, así que, si no estás seguro que hay toxicidad en el trabajo, busca esas señales que te den la clave y la motivación de partir.

Sagitario

Eres de los que busca un trabajo divertido o al menos intentas que sea agradable, por lo que no odias tu empleo. En el momento que te cuestiones un cambio de carrera, haz caso a esa voz en tu interior. Sin embargo, antes de tomar la decisión pregúntate qué estas aprendiendo en tu posición actual y si te da un valor agregado.

Capricornio

Sabes que tu trabajo no es solo eso: es tu inversión en el futuro. Eliges tus empleos con base en lo que te ofrecen a largo plazo y si puedes hacer carrera ahí. Si sientes que no vas a ningún lado y la empresa no cumple lo que te prometió, es hora de irse.

Acuario

El peor sentimiento para un Acuario es un trabajo que no esté contribuyendo de manera positiva a su vida o que no tenga algún significado. Aunque el compromiso no es tu principal fortaleza, estás dispuesto a correr riesgos para probar cosas nuevas. Pero eres de los que piensas que necesitas permiso de alguien para comenzar de nuevo. Ese pensamiento es tu luz verde para buscar nuevos horizontes.

Piscis

Para ti el trabajo no debe ser solo eso, buscas que brinde felicidad y valor. Así que, si no te sientes valorado en tu empleo, es hora de partir. Es bueno no conformarte con ser solo una persona frente a una computadora.