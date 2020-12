Ciudad desastre, grúas chorras y descontrol, se robaron un Mercedes Benz

Si algo le faltaba a la ciudad para seguir perdiendo confianza, era un escándalo con los controles de tránsito y las polémicas grúas que encima funcionan con contratos vencidos.

Una mujer denuncia que le llevaron el auto y cuando lo fue a buscar a la playa de acarreo no estaba: “Ellos mismos me lo robaron”, acusa.

Una joven estacionó mal en Microcentro y desde entonces no puede recuperar su vehículo. Acusa a dos empresas y denuncia que no le quieren mostrar las cámaras de seguridad.

Yanina Degorgue estacionó mal su auto, la grúa se lo llevó y no lo vio nunca más. Ocurrió a principios de noviembre y, desde entonces, tiene una certeza convertida en denuncia ante la Justicia: la joven asegura que la empresa encargada del acarreo se lo robó.

“No tengo respuesta de la Policía ni de la fiscalía. No sé qué más hacer”, reclama Yanina en diálogo con TN. Una mañana dejó su Mercedes Benz A200 color blanco en Avenida de Mayo al 800 y, cuando regresó, se encontró con una boleta y una dirección para retirarlo. Ahí comenzó el suplicio.

“Cuando me dicen que el auto no estaba, les pedí una explicación y me respondieron que se lo había robado una empresa lindera, que está en el mismo playón y se llama SEC Sociedad Anónima. Fui a esa empresa y me dijeron que ellos no sabían nada, que hiciera la denuncia”.

Al día siguiente, Yanina volvió con su mamá al playón, situado en la avenida Carlos Pellegrini y Sarmiento. Allí filmó una conversación con un representante que -visiblemente nervioso- le repite varias veces que haga la denuncia y le pide hablar “como gente civilizada”.

Yanina y su madre le explican que la empresa debería darles una respuesta. El hombre, ofendido, solo suelta excusas.

La joven denunció además que las dos empresas se negaron a exhibir las cámaras de seguridad que podrían aportar algún detalle que explique cómo salió el auto de allí, y quién fue el responsable.

“El auto se abre solo con la llave. No hay manera de sacarlo sin que lo arranquen y la única llave la tengo yo. No hay copias ni nada. Entonces, el auto salió de ahí en alguna grúa”, especificó Yanina.

La propietaria del coche estuvo tres horas en una comisaría y le tomaron la denuncia por “averiguación de ilícito”, no por robo. Ese detalle -sumado al riesgo de un auto a su nombre circulando por la calle- la llevó a contratar a un abogado.

“El caso está en la Fiscalía 49 e interviene el Juzgado 24. A la Fiscalía le pedimos las cámaras, pero todavía no las entregaron. Los días pasan y yo sigo sin una respuesta”, contó Yanina.

Mientras tanto, persisten las contradicciones en los relatos de los presuntos responsables. “En una empresa me dijeron que dos personas se habían llevado el auto, y en la otra me comentaron que lo habían sacado con una grúa porque el auto no funcionaba.

Es una locura”, se quejó Yanina. “Atropellan a alguien y lo matan, o usan el auto para robar. Y está a nombre mío. ¿Quién va a ser a responsable?”, se preguntó.

El sistema de acarreo de autos en la Ciudad: irregularidades y un negocio redondo

Dos empresas tienen actualmente la concesión de la actividad: una es Dakota-STO y la otra es BRD-SEC, son dos familias que tienen el negocio desde los 90 y, según pudo averiguar TN, operan sin contrato desde 2001

Es decir, hace casi 20 años funcionan con licencias basadas en prórrogas. De acuerdo con la denuncia realizada a este medio por un legislador opositor al Gobierno de la Ciudad, estas firmas operan sin contrato desde 2001, recaudan siete millones de pesos mensuales y pagan apenas $55 mil de canon.