La envidia de los cantantes del pasado que no pudieron llegar al éxito de L-Gante sale a flote

El mundo cambio muchachos, y ustedes se han quedado atrás con pensamientos de la prehistoria, siguen encerrados en esa burbuja antigua que solo los aleja de la realidad exitosa que se vive en la actualidad y que ustedes ya no son parte y muy difícil lo sean.

Streaming Berretas de poca monta

Se puede ver el mismo reflejo en programas de supuestamente radios totalmente aburridos, sin ningún tipo de trabajo de producción, con poco publico oyente, los mira solo la familia y/o conectan sus dispositivos para hacer un poco de bulto, no los mira nadie, son un fracaso y encima no se les para de ir gente de su organización por que son muy inútiles a la hora de gestionar grupos, les falta mucha experiencia aunque ya es gente que esta cerca de los 60 pirulos…

Las pocas vistas y oyentes

Todo esto ocurre por que no les importan los contenidos berretas, aunque ustedes piensan que son buenos, no lo son, todo éxito se refleja en los números y no hay vuelta que darle, tenes buenos números son relevante, no tenes buenos números sos una porquería, sencillamente matemática y resultados.

Volviendo a la nota

El ex cantante, ya que se le ve muy poco en los medios, lanzó duras declaraciones y liquidó al artista del momento poniendo en duda su talento, envidia?.

El tema justamente nombra en una estrofa, «Los Giles envidiosos a mi me llueven»

Lavie también dijo “No lo escuché mucho a L-Gante, estaba viendo todo esto que se produjo a raíz de un hecho, yo estoy preocupado por mi carrera y no me meto demasiado en este nuevo mundo de los influencers que la gente los considera artistas, pero imagínate que yo tengo 69 años de pisar los escenarios y me he criado en etapas haciendo música y cantando, formando una carrera profesional muy seria y no porque me hayan seguido por las redes sociales”, dijo el intérprete.

“Respeto muchísimo lo que se está brindando en materia tecnológica y, en este caso, L-Gante como figura diría que es un gran artista pero eso es algo más que ser seguido en las redes sociales y hay que formarse trabajando, -de esa manera uno va a crecer como artista y va a quedar en la memoria, dentro de poco quizás viene otro que supera a L-Gante”, aseguró.

Para Lavié “es muy difícil juzgar para aquellos seguidores que tiene y yo respeto. Para ellos sí es un gran artista, pero para otros no tanto. Es la oferta y la demanda como ha pasado siempre, siempre ha habido artistas de éxito momentáneo”.

“De pronto viene otro y lo suplantó, la música y el ambiente artístico es una renovación constante. Esto de las redes tiene mucha influencia en la gente y en los jóvenes que lo siguen. El artista que llega a tener éxito como L-Gante es ahí donde debe comenzar a modelar su futuro y arriesgarse cada vez más a mejorar. Él cree y dice que es cantante”, cerró en una entrevista con Juan Etchegoyen.