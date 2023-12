Palermo: Un incendio a metros del Malba alertó a los vecinos

El Palacio Alcorta que está sobre Av Figueroa Alcorta 3351 es uno de los complejos de vivienda más importante de Palermo Chico.

Los vecinos detectaron el humo a las 20 de la noche de ayer y es que en el tercer piso a pasos del Malba, comenzaron las llamas en la baulera del departamento. En ese contexto, una hora antes del DNU por cadena nacional de Javier Milei, cuatro hombres fueron atendidos por el SAME: uno tenía un corte en la mano izquierda y otro fue sometido a un control clínico, sin requerir ambos traslados. Los otros dos sí fueron derivados al Hospital Fernández con diagnóstico de “inhalación de humo”.

Recordando el accionar del SAME en el incendio originado en el edificio lindero a la Secretaria de Trabajo que originó que dos pisos – sexto y séptimo – fueran destruidos por completo al mediodía del 14 de diciembre. No es la primera vez que un incendio se desata en ese coqueto edificio. En octubre de 2017, varias dotaciones de bomberos acudieron al lugar a raíz de un feroz incendio que se inició en el departamento de Gustavo Sofovich, hijo del ex productor Gerardo Sofovich.

El Palacio Alcorta, situado en la zona de Barrio Parque, es una construcción de planta baja y cuatro pisos que históricamente estuvo vinculada con automotrices y que a mediados de los años 90 adoptó su actual perfil, en el que comparten espacio emprendimientos gastronómicos de alto nivel, oficinas y viviendas.

Los habitantes fueron evacuados cuando empezó el fuego en el tercer piso, donde los bomberos habrían detectado que las llamas afectaron en mayor medida a una baulera de un metro por dos, donde se encontraban diferentes trastos, indumentaria y un lavarropa. En ese sector estaba el foco principal del incendio, que fue apagado por la dotación de bomberos que trabajó en el lugar del siniestro.

En esa oportunidad, el fuego avanzó hacia la terraza del edificio, donde funciona un SUM y se vio alimentado por el mobiliario del lugar. Desde la calle se pudieron advertir llamas de gran magnitud, así como también una densa columna de humo negro. Incluso, el Palacio Alcorta fue evacuado.

Los incendios, lamentablemente, son más comunes en la Ciudad de Buenos Aires: el jueves ocurrió en Villa Urquiza, entre Bucarelli y Rivera en una vivienda, donde no hubo heridos, el 11 de diciembre se registró un incendio de un vehículo que estaba en la senda, perteneciente a la Policía de la Ciudad, en José León Suarez (calle) y Alberdi en el barrio de Mataderos.

El trágico antecedente en esa esquina

La esquina del edificio donde esta noche se desató el incendio tiene un recuerdo trágico. El 28 de septiembre de 2020, cerca de las 16.30, en la esquina de San Martín de Tours y la avenida Figueroa Alcorta, el policía de la Federal Juan Pablo Roldán, de 33 años y padre de cuatro hijos, fue asesinado cuando acudió ante la presencia de un hombre que vociferaba delante de unas personas que tomaban un café en la vereda.

Desde el conocimiento que hoy se tiene sobre la salud mental indicaron que el atacante presentaba dificultades de raciocinio. Roldán, que prestaba servicio en la sede de la policía Montada de la Policía Federal (PFA), llegó junto a otro efectivo de la misma fuerza y a dos de la policía porteña que intentaron disuadir a Roza. El policía fue atacado por esta persona quien le aplicó cuatro puñaladas con un cuchillo que llevaba en una mochila, y al defenderse, el policía lo baleó, por lo que ambos resultaron heridos y murieron poco después. Antes de apuñalarlo, el agresor le gritó al policía: “Tengo un cuchillo y tu alma está designada”.

El policía fue inhumado con honores en el cementerio de Chacarita y ascendido post mortem del grado de inspector al de principal por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La última noticia del caso, de septiembre pasado, fue que absolvieron al psiquiatra que era juzgado por el homicidio del policía. Es que su paciente fue quien apuñaló al oficial durante un brote psicótico. La viuda lamentó el fallo: “No pude encontrar justicia”