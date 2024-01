La parrilla Don Julio en Palermo Soho ¿con precios exorbitantes?

Estos últimos días en las redes sociales se hicieron viral los precios de la parrilla Don Julio con valores que están fuera de lo común en otros restaurantes.

Una de las parrillas más famosas, ubicada en Guatemala 699 y que acaba de ganar una estrella Michelin fue cuestionada cuando se popularizó en redes sociales se aprecia que el Ojo de Bife cuesta $77.600, el Bife de Chorizo Angosto $68.200, el Bife de Chorizo Ancho $73.210 y el Bife de Chorizo Mariposa $80.350. Todas las porciones vienen presentadas en un formato de 500/600 gramos con su representación a partir de fotos.

Es verdad que la marca es una de las más caras en la Ciudad de Buenos Aires y que en su página web ofrece su sección de carnicería con precios algunos accesibles y otros no tanto para el bolsillo de los trabajadores. Allí podrán encontrar piezas enteras, cortes sin y con hueso, embutidos frescos, achuras, quesos para la parrilla, proveeduría y las elecciones que es de la marca. Los precios realmente varían entre 55 000 un vacío ancho o cuarenta mil pesos como el asado del centro hasta lo más económicos como el churrasco de cerdo o el bife angosto que varía entre los diez mil pesos.

El local está abierto todos los días desde las 11:30 hs hasta las 16 hs de la tarde y hacia la noche, desde las 19 hasta la una de la madrugada.

Ante lo sucedido en las redes sociales, los dueños de Don Julio publicaron una carta de los que difaman que dice lo siguiente: “Se ha fraguado un menú con precios falsos -20% por encima de los precios reales. La carta ha acompañado la suba general de precios para conservar la rentabilidad del negocio, pero siempre hemos sido prudentes para mantener el volumen necesario de clientes”.

Además, aclaraba y remarcaba “Don julio es un emprendimiento que sostiene a más de 300 familias gastronómicas, pero también una experiencia que deseamos sea alcanzable para el mayor número de los argentinos. El menú se encuentra disponible antes de ingresar al local, tal como exige la norma sobre los consumidores en la Ciudad de Buenos Aires”,

Aumentos de la carne

Durante este gobierno de Javier Milei, los valores en las carnicerías tuvieron bajas de 20 a 25% luego que la hacienda de consumo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas descendiera de $2000 a 1400-1500 pesos el kilo vivo. El vocero presidencial, Manuel Adorni comentó en su conferencia de prensa: “Nosotros no vamos a intervenir en precios. Los acuerdos que se conozcan o sean conocidos son acuerdos libres entre partes o impulsados por los precios y la cadena de comercialización. No vamos a intervenir en los precios, entendemos que estamos en un proceso inflacionario y que los alimentos están dentro de lo que nos preocupa. La inflación tiene un tema muy cruel y es que afecta al que menos tiene, castiga a todos, pero más al que menos tiene, pero la inflación es un tema general, no es un tema particular”.

Desde enero, con la finalización del decreto 911/21 que firmó el gobierno de Alberto Fernández un año atrás, la industria frigorífica tiene vía libre para exportar todo tipo de carne vacuna, ya sean frescos, enfriados o congelados.

A raíz de esta desregulación, resulta inminente que los mercados extranjeros empiecen a competir libremente con la demanda local, por lo que se espera mayor presión sobre los precios en la venta minorista.

El que fue más polémico en las declaraciones fue Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías donde sostuvo que la carne podría llegar a costar $20.000 pesos. Además, declaró “las carnicerías están vacías, de hecho, el fin de año fue un desastre porque no hubo ventas y el precio que tiene la carne no está de acuerdo con el poder adquisitivo de la gente que la consume”.

Por el lado contrario, Schiarriti sostuvo a los medios de comunicación “la carne no es el producto que más aumentó en el año 2023″, ya que “estuvo 10 meses sin modificar su precio, la carne debe haber aumentado 205% o 207% con el último aumento que se dio en los últimos días de noviembre”.