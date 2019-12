Destinan más en parquímetros que en escuelas y hospitales

El presidente del bloque de la Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, rechazó el presupuesto 2020 presentado por el partido gobernante, cuestionando: «Es un presupuesto que al mismo tiempo y de una manera muy original se ajustó y desperdició».

En la sesión de hoy, Mariano Recalde dijo que el presupuesto se presentó «sin respetar la institucionalidad de la ciudad» como «La constitución de la ciudad establece que debe presentarse el 30 de septiembre de cada año y presentarse solo el 25 de noviembre.

Se ha acostumbrado presentarlo tarde en los años impares, que es la elección porque no es un presupuesto que puedan mostrar con orgullo «.

«Este presupuesto es un empate», dijo Recalde.

El gobierno está subestimando la colección para reservar un amplio margen de discreción en la administración de objetos. »

Por otro lado, la Legislatura dijo que «hay un ajuste muy fuerte de 12.2% real, pero aún no podemos saber cuánto más porque también depende de las extensiones discrecionales que ciertamente serán tratadas durante el año «.

Del mismo modo, Recalde dijo que “con este presupuesto, la ciudad no mira hacia el futuro. Hay un estancamiento de la red subterránea, que debería ser la columna vertebral de la política de transporte del gobierno. No hay líneas proyectadas, no están hablando de asbesto, y también están planeando un nuevo deber. »

Luego, el presidente del bloque se refirió a las prioridades asignadas por el presupuesto: “Hay un ajuste real de 5.7% en educación y 3.5% en salud, mientras que la deuda toma $ 8 de cada $ 100 del presupuesto de la ciudad.

El presupuesto para infraestructura escolar es de $ 2,900 millones y el presupuesto de infraestructura de salud, $ 1750 millones, mientras que se gastan $ 2000 millones en máquinas de estacionamiento, $ 2000 millones en aceras y $ 1500 millones en iluminación ”.

“En resumen, hay más presupuesto para aceras, luces y parquímetros que para hospitales y escuelas. Es un presupuesto que tiene adaptación y desperdicio al mismo tiempo y de una manera muy original. No votaremos, ajustaremos ni desperdiciaremos ”, concluyó.