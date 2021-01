Disfruta la temporada de verano en la Ciudad

Verano en la Ciudad: múltiples propuestas para disfrutar de forma segura y a cielo abierto, en familia o con amigos.

Bajo estrictos protocolos de prevención sanitaria, la Ciudad presenta una amplia programación artística en todas las comunas para vivir la cultura de forma segura en el espacio público.

(Ciudad de Buenos Aires, 6 de enero de 2021) Parques, plazas, patios, terrazas, anfiteatros: el espacio público será este verano el escenario a cielo abierto donde se podrá vivir la cultura de la Ciudad de forma segura, a partir del 7 de enero. Con una programación amplia en diferentes puntos geográficos y propuestas online, el Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta su programación para el verano 2021.

Entre los grandes eventos que se podrán disfrutar este verano bajo los protocolos ya habilitados, se desarrollarán diferentes experiencias en los museos y sus jardines, el Festival Internacional de Buenos Aires, Ciudad Emergente Experiencia Verano, actividades en la Usina del Arte, en el bajo autopista, el patio y su plaza, espectáculos en anfiteatros, y la segunda edición de La Nochecita.

Los más jóvenes podrán volver a disfrutar de Amor de Verano en el Centro Cultural Recoleta con recitales, talleres de dibujo y entrenamiento, teatro y cine, ferias en los patios y terraza. Los jueves llegará Recoleta Pícnic Nocturno, un evento para venir con amigxs a disfrutar de música, poesía y mucho más desde las 20 hs hasta la medianoche.

Habrá también teatro en el Centro Cultural 25 de Mayo, y muestras de artes visuales, escénicas y cine a cielo abierto en el Cultural San Martín, entre otros. Además, el libro móvil recorrerá la Ciudad llevando la lectura a cada barrio porteño y la Feria de Mataderos tendrá su edición de verano.

Todas estas iniciativas se adaptarán a la situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio para poder seguir disfrutando de la cultura de la Ciudad y su puesta en marcha.

Para hacer en Museos:

En tiempos donde el espacio público es el lugar más seguro, al aire libre, los jardines de los museos se convierten en el escenario natural para recibir al público de todas las edades.

También se podrá visitar los museos en horario extendido para vivir la experiencia nocturna dentro de las salas.

A partir del sábado 16 de enero, los jardines del museo Larreta, el museo Fernández Blanco y el Museo Saavedra serán sede Recoleta Picnic Nocturno, un ciclo organizado por el Centro Cultural Recoleta para venir con amigos a disfrutar de la noche al aire libre, tomar y comer algo rico , escuchar música en vivo y mucho más.

Además, con Minimuseos las mañanas de verano están pensadas para que los más chicos encuentren en la cultura un puente para expresarse, crear y divertirse junto a su familia al aire libre, con actividades especialmente diseñadas para ellos.

Como actores importantes en la reactivación de la industria cultural, los Museos BA volverán a ceder sus espacios para que los profesores puedan dictar sus Entrenamientos Culturales (letras, teatro, danza y clases teóricas de artes visuales).

Los Museos Anfitriones además darán lugar en sus jardines para la programación del Teatro Colón, del Centro Cultural Recoleta, propuestas culturales independientes y privadas.

Las tardes serán un buen momento para disfrutar los espacios verdes de los museos, por eso también hay propuestas para esa hora. Con Atardecer electrónico las pistas para bailar van a ser naturales, a cielo abierto, rodeadas de árboles y plantas. Dj´s reconocidos como: Poncho, Zuker y Cata Spinetta harán que los atardeceres en los jardines de los museos sean vibrantes.

La gastronomía estará presente con El Jardín de las Delicias, un ciclo de grandes cocineros como Jessica Leckerman, Máximo López May, Natalia Kiako y Majo López Claro, presentados por Rodrigo Mattera, con el arte de la cocina, cocinando platos de lo más variados.

Durante más de un mes, se podrá disfrutar de shows de artistas como: Vane Butera, Rocío Igarzábal, Luciana Segovia, Antonio Birabent, Olivia Viggiano, Santiago Vazquez, Ivonne Guzmán, Alejo y Valentín Kaleema, Nico Sorín, Audia Valdez, Lucía Tacchetti, Feli Colina, Otras Formas Yungas, Vic Bernardi, para disfrutar música a cielo abierto en los jardines con Sesiones Desde el Jardín.

El teatro estará presente con diferentes propuestas escénicas y la programación de distintos espacios independientes que mudarán algunas de sus las obras de sus salas a los jardines de los museos. Además lonas, reposeras, sillas y almohadones para disfrutar de cine gratuito en el parque del museo Saavedra.

Una noche Diversa reunirá los contenidos, obras y performances producidos por artistas del colectivo LGBTIQ+, seleccionados de la Convocatoria Ciudad Diversa de la mano de un jurado de lujo integrado por Ibiza Pareo, José María Muscari, Barbie Di Rocco y Patricia Galante.

El Museo de Arte Moderno presenta dos actividades presenciales en el edificio de Avenida San Juan 350. Dibujar en el Museo, un encuentro de dibujo con el artista Cotelito, el sábado 9 de enero de 11 a 13hs, y Geometría Sentimental una experiencia creativa a cargo del colectivo Chicos al Arte que invita a conocer las obras de la colección del museo a través del estudio de la geometría, el sábado 16 de enero de 11 a 13hs.

Amor de Verano:

El Centro Cultural Recoleta vuelve a partir del 12 de enero con Amor de Verano, un clásico de la agenda porteña. La programación 2021 de este espacio cultural incluirá diferentes propuestas en sus parques y terrazas.

A partir del 12 de enero, todos los martes a las 18hs habrá talleres de dibujo e historietas en el Patio de los Naranjos a cargo de profesores como Sofía Alvarez “la Watson”, Ezequiel García y Mariano Grassi.

A partir del 13 de enero, los miércoles a las 18.30hs en la terraza distintos profesores darán talleres de entrenamiento físico enfocados en técnicas como “Entrenamiento físico y elongación”, con Cynthia Snaidman, “Entrenamiento de fuerza y dinámicas aeróbicas”, con Matías Leonardo Quiroga, y “Entrenamiento funcional”, con Pablo Javier Etchezahar.

Los jueves por la noche, desde las 20 hasta la medianoche, serán el hito de programación de Amor de Verano porque llega Recoleta Pícnic Nocturno, un nuevo ciclo para celebrar el verano en los patios y terraza del Recoleta y venir con amigos a disfrutar de la noche al aire libre, tomar y comer algo rico en los trucks gastronómicos, escuchar música en vivo y participar de diferentes intervenciones artísticas y culturales. Además algunos sábados, Recoleta Pícnic Nocturno visitará otros espacios al aire libre de la ciudad, como los jardines del Museo Larreta, el Museo Fernández Blanco y el Museo Saavedra. El ingreso será también con reserva previa de entradas, gratuitas e intransferibles y se podrá reservar para venir en grupos de hasta 6 amigxs, que deberán presentar su DNI e email de reserva antes de ingresar.

Todos los sábados desde las 16 hasta las 21 habrá ferias en el Pasaje de los Tilos dedicadas al universo de las artes gráficas, la historieta, la ilustración y los fanzines. Participarán Moebius, enfocada en la ilustración y el cómic; Meet and Print vol. IV, dedicada a la serigrafía; y BsAs Fanzine Fest, un encuentro para los fans de las publicaciones gráficas independientes.

Las tardes Clave son la propuesta veraniega de Clave 13/17, la plataforma creada con y desde adolescentes. Desde el 17 de enero, los domingos de 18 a 21 en el Patio del Aljibe habrá lecturas, música y baile para compartir entre amigos.

Como las actividades serán al aire libre, salvo las muestras, se suspenden en caso de lluvia y las nuevas fechas en caso de reprogramación se anunciarán en la web. Desde el 12 de enero y durante febrero el Recoleta estará abierto de martes a viernes de 13.30 a 22hs y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22hs.

CCR

El Teatro Colón continúa compartiendo durante el verano toda su magia a través de su escenario digital en www.teatrocolon.org.ar. Un abanico de propuestas artísticas, visuales, auditivas y lúdicas que se encuentran disponibles y que pueden ser disfrutadas en cualquier momento desde todos los hogares.

Se podrán revivir las magníficas producciones de las últimas temporadas del Teatro Colón como ser las Óperas ​La Bohéme ​, ​Rigoletto ​, ​Aida y ​Norma; los ballets de ​El Lago de los Cisnes ​, ​La Bella Durmiente del Bosque, ​La Viuda Alegre , ​Romeo y Julieta ​ y ​El Cascanueces; el concierto de Martha Argerich junto a Zubin Mehta al frente de la Orquesta Filarmónica de Israel; recitales líricos de Aida Garifullina y de Juan Diego Florez; y conciertos de abono de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, entre muchísimos otros. Asimismo, también están disponibles los Documentales sobre la producción y el detrás de escena realizados íntegramente en el Teatro Colón como “Haciendo Turandot” y “Haciendo La Bohéme”.

Además estarán disponibles funciones completas, memorables e históricas como ser la ópera La Boh​é​me del 16 de agosto de 1987 con el aclamado tenor Luciano Pavarotti en su primera presentación en nuestro escenario, el debut del tenor español José Carreras en 1973 en el Teatro Colón y un recital de Martha Argerich del año 1969.

Otra de las propuestas involucra a distintos músicos que comparten encuentros virtuales interpretando grandes piezas musicales para acercar la cultura a todo el público.

Se puede encontrar La Canción de la Bandera, interpretada por alumnos de canto del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, La Cocina de la Música, adaptación no convencional de la Suite N° 1 de Carmen de Bizet interpretada por cuatro integrantes de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y la obertura de la ópera Nabucco por cantantes del Coro Estable del Teatro Colón.

CasasdeÓpera, un producto con el sello de excelencia del Teatro Colón que abre una puerta a la experimentación de nuevas formas para la ópera poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la expresión y el arte.

A través de siete episodios breves, este nuevo enfoque se potencia a partir del trabajo artesanal y en conjunto realizado por los propios cantantes líricos desde sus hogares, resolviendo las necesidades de maquillaje, iluminación, vestuario, arte y cámara con objetos domésticos y una enorme dosis de creatividad.

También se podrá disfrutar de Ludwig van Beethoven: un ciclo dedicado a la celebración por e​l 250° aniversario de su nacimiento; y Colón para Chicos que propone contenidos que están pensados para niños y niñas hasta mayores de 10 años, explorando distintas disciplinas artísticas a través del arte, los juegos, la creatividad y la diversión.

Desde el sábado 16 de enero a las 20 hs, se ofrecerá a través de las plataformas Vivamos Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires, Walter’s Swinging Pandemia Quartet, un espectáculo que forma parte de Música en el Hall, conciertos producidos por el Teatro San Martín, y que esta vez se presenta por streaming dentro del ciclo Modos Híbridos. Javier Malosetti evoca en el título varios ítems que atraviesan esta iniciativa: el nombre de su padre Walter Malosetti, leyenda de la guitarra en el jazz argentino, el estilo de música que caracterizó al gran guitarrista y también la situación sanitaria que vivimos en estos días.

El cuarteto está integrado por Santiago De Francisco (saxo), Pablo Raposo (piano), Javier Malosetti (bajo, voz), Oscar Giunta (batería), y Ayelén Zuker (voz) como invitada.

Además la programación incluirá los shows Buscando a Vassa el 23 de enero, Quién es Clara Wieck? el día 30, Lo que el Río Hace el 6 de febrero, Ecos el dia 13 y Esto No Está Pasando el 20 de febrero.

A partir del 11 de enero llegan las Cápsulas en Red para ofrecer más de 50 clases virtuales de distintas disciplinas como escritura creativa, animé, ikebana, lindy hop, percusión, cerámica, historia del arte para niños y niñas, entre otras propuestas novedosas, grabadas por talleristas del Programa Cultural en Barrios para que puedas explorar y desarrollar tus intereses culturales. Las mismas estarán disponibles en la plataforma virtual Vivamos Cultura.

El Museo Moderno presenta diferentes propuestas para hacer de modo virtual a través de la web del museo. Flores en el Hogar, un taller de pintura a cargo de Julieta Oro el jueves 7 de enero de 11 a 12hs. Arte y Azar un taller de arte y ciencia a cargo de Rodrigo Valla que se dará el viernes 8 de enero y 5 de febrero de 18 a 19hs. Belleza Azul, taller para preguntarnos y repensar en conjunto ¿Cómo afecta la contaminación los mares y los océanos? ¿Cuáles son las posibilidades del arte para actuar sobre estas preocupaciones contemporáneas? el domingo 10 de enero de 11 a 12hs.

El público también se podrá anotar para realizar el taller de exploración artística El Viaje de los Colores, a cargo de Vera Veiga y Julián Mezzano. El Taller de Escultura de Sebastián Gordín se llevará a cabo el domingo 17 de enero de 11 a 12hs. Chapuzón Creativo el taller de experiencias creativas a cargo del Centro Urbano de Actividades Creativas se dictará los jueves 21 y 28 de enero, y 4 y 11 de febrero de 11 a 12hs.

El Moderno también ofrecerá Líneas Musicales el taller de dibujo y música a cargo de Willy Fishman el viernes 22 de enero de 18 a 19hs, el Taller de Stop Motion con Juguetes a cargo de Tamandua estudio los sábados 23 de enero y 13 de febrero de 11 a 12hs, Pasado, Presente y Futuro Marrón el taller de dibujo a cargo de América Canela los viernes 29 de enero y 12 de febrero de 18 a 19hs, Rondas Pintadas el taller de música, plástica y teatro a cargo de Ana Iniesta el domingo 7 de febrero de 11 a 12hs, y Científicos y Cineastas el taller para crear efectos especiales a cargo del Club de Ciencias Didarte el viernes 14 de febrero de 11 a 12hs.

Abasto Barrio Cultural:

Durante todo el verano el proyecto “Abasto Barrio Cultural”, transformará al espacio público del Barrio en Escenario para la cultura independiente. Todos los viernes de 8 de la noche a 1 de la mañana, y todos los sábados de 5 de la tarde a 1 de la mañana, se habilitarán distintas áreas peatonales transitorias que se alternarán para que los espacios culturales puedan llevar su programación a la calle para el disfrute de la familia.

A esta iniciativa se suma la convocatoria “Abasto Abierto” para que los espacios culturales independientes del Abasto puedan llevar su programación, todos los viernes y sábados desde el 15 de enero en tres puntos emblemáticos del espacio público.

Se presentarán más de 50 propuestas artísticas de distintas disciplinas como música, teatro y danza, con una gran oferta para el público infantil. Se sumarán además una variada oferta cultural gratuita provista por el Ministerio de Cultura, y desde PatrimonioBA se realizarán actividades de divulgación y promoción del patrimonio material e inmaterial del Abasto junto a distintos actores de la cultura local.

Música al aire libre:

El festival de cultura rock Ciudad Emergente, que cada año invita a nuevas bandas a compartir espacios de intercambio con reconocidos artistas y referentes del campo musical, seleccionó 50 bandas (entre más de 1200 que se postularon de todo el país) para participar de su Experiencia Emergente 2020.

Luego de los meses de formación e intercambio virtual, el jurado integrado por Lula Bertoldi, Juliana Gattas, Zoe Gotusso, Juanchi Baleirón y Maikel de Luna Campos eligió a las 12 bandas que se subirán a diferentes escenarios de la Ciudad durante el verano:

Ciudad Emergente Experiencia Verano en la Usina del Arte. Los viernes por la noche el escenario de la Plaza de la Usina ofrecerá un concierto de las diferentes bandas seleccionadas en Experiencia Emergente. El ciclo tendrá un increíble show de apertura de la mano del jurado de esta edición.

Ciudad Emergente Experiencia Verano en el Centro Cultural Recoleta. El lugar que vio nacer a Ciudad Emergente, invita a todos aquellos que quieran conocer más a las bandas ganadoras de Experiencia Emergente, a disfrutar de conciertos especiales.

Ciudad Emergente Experiencia Verano en el Anfiteatro de Mataderos. Los domingos, al caer el sol, las 12 bandas seleccionadas de Experiencia Emergente compartirán escenario con bandas programadas en diferentes shows y conciertos del sector privado en el Anfiteatro de Mataderos.

Además, las 12 bandas elegidas de Experiencia Emergente participarán en diversos escenarios en shows del sector privado durante todo el verano.

En el Centro Cultural Recoleta los viernes serán días llenos de música en vivo. A partir del 15 de enero a las 19 llega “Cancionero de verano”, un ciclo de recitales en la terraza que todas las semanas traerá referentes de la escena indie de distintos géneros como rock, pop, rap y electrónica. Se presentarán solistas y bandas como Vic Bernardi, Miranda Johansen, Perota Chingo, Mi Amigo Invencible, entre otras figuras.

La Dirección General de Enseñanza Artística propone para el verano un ciclo de conciertos con un repertorio que hará foco en el tango, jazz y cumbia a cargo de los Ensambles y Orquestas integrados por estudiantes y egresados de los Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y “Ástor Piazzolla” como así también de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce en diferentes espacios públicos con entrada gratuita.

Lo mejor de las artes escénicas:

Por su parte, el Festival Internacional de Buenos Aires que cada año reúne lo mejor del teatro, danza, música y artes visuales tendrá su edición 2021 de forma presencial en diferentes espacios culturales, salas y espacios al aire libre de la Ciudad de Buenos Aires, entre el viernes 26 de febrero y el domingo 7 de marzo.

Emiliano Dionisi, dramaturgo, director, actor, guionista y docente, junto a su Compañía Criolla presentarán Bardo Criollo, acercamientos Shakespeareanos en tres piezas en el jardín del museo Eduardo Sívori, en barrios del Sur de la Ciudad de la mano de Arte en Barrios y en el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), tres obras en pequeño formato sobre el universo del dramaturgo isabelino.

Las artes escénicas se podrán disfrutar también en el Cultural San Martín. Las propuestas son las siguientes: Instrucciones para enseñarle a volar a mi elefante rosa, de Alejandra Rubio: viernes 22 y 29 de enero y 5, 12 y 19 de febrero a las 21h en el Patio cubierto. Entrada $400 a través de Alternativa teatral.

Vacío, de Diego Sebastián Oria: viernes 22 y 29 de enero y 5 y 12 de febrero a las 20h en la Sala A. Entrada $500 a través de www.ticketplay.com.ar.

Infancia, de Dennis Smith: jueves 28 de enero y 4, 11 y 18 de febrero a las 21h en el Patio cubierto. Actividad arancelada.

Todo es posible, de Lorena Romanin: sábado 23 y 30 de enero y 6 y 13 de febrero a las 20h en la Sala A. Actividad arancelada.

Interior, por Monomujer, teatro para un espectador: sábado 23 y 30 de enero y 6, 13 y 20 de febrero a partir de las 18.30 h hasta las 20:30 h. Funciones cada 15 minutos en espacio bar. Entrada $250.

La Naty, de Sol Bonelli: 21, 22, 28 y 29 de enero y 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de febrero a las 20 h en el patio cubierto. Actividad arancelada.

Mariú Fernández en concierto: jueves 11 de febrero a las 21 h en Plaza de las Américas. Actividad arancelada.

El Centro Cultural 25 de Mayo ofrecerá bajo estricto protocolo de seguridad sanitaria dos propuestas teatrales, El Bululú. Antología Endiablada de Leticia González de Lellis y Osqui Guzman, y Maestra normal de Juan Pablo Geretto. La primera, un clásico del teatro contemporáneo con 10 años en escena.

Desde el 7 de febrero, todos los domingos a las 20.30 h. Entradas vía Alternativa Teatral a precios populares. En cuanto a Maestra normal, Juan Pablo Geretto protagoniza la obra de su autoría.

Un viaje emotivo y divertido por el mundo de la infancia. Desde el 6 de febrero, sábados a las 21 h. Únicas cuatro funciones: 6, 13, 20 y 27 de febrero, también con entradas vía Alternativa Teatral a precios populares.

Los miércoles en el Centro Cultural Recoleta, a partir del 13 de enero y hasta el 24 de febrero, habrá obras al aire libre con el ciclo Aire de Teatro, que traerá dos funciones diarias, a las 19.30 y a las 21 h. Son piezas en las que la palabra y la actuación se cruzan con el movimiento y las artes visuales para emocionar y estimular la reflexión. Integran este ciclo Flores nuevas de Nadir Medina, un unipersonal escrito por Federico Falco y protagonizado por Ignacio Tamagno.

También formará parte de este ciclo Cuerpo, un espectáculo de danza-teatro creado y protagonizado por Marcelo Savignone, y concebido como una indagación escénica sobre la filosofía práctica de Spinoza (1632-1677). Otras obras programadas son Negra, Boyscout y Los abrazos huecos, las tres de Dennis Smith, reconocido creador de teatro musical, responsable del texto, la dirección e interpretación de sus espectáculos.

Para los más chicos:

En la Usina del Arte, los chicos serán los protagonistas en los espacios al aire libre. De miércoles a domingos Club Urbano será un parque de actividades artísticas y deportivas vinculadas a la cultura urbana para todas las etapas de la infancia.

Habrá batallas de hip hop, un sector de danzas urbanas & beats, talleres de breaking; un espacio para deportes con prácticas de slalom, ping pong, fútbol, básquet y fútbol-tenis.

Además, el 13 de febrero se llevará a cabo la segunda edición de La Nochecita, evento pensado para chicxs de 0 a 12 años, con actividades de todos los ciclos del verano en una sola noche.

De la mano del programa Arte en Barrios, chicas y chicos podrán disfrutar de más de 100 actividades junto a sus familias al aire libre. Habrá encuentros de arte urbano donde se llevarán a cabo competencias de Breaking y Freestyle; tardecitas musicales para grandes y chicos al ritmo del rock, la cumbia y el reggae; realización de murales participativos; talleres artísticos infantiles; salidas culturales y visitas guiadas a los diferentes Museos de la Ciudad y la Usina del Arte; actividades que promuevan los derechos de la niñez, la sustentabilidad y la convivencia como ejes transversales con el ciclo Convertite en el creador de tu barrio; propuestas teatrales con Bardo Criollo, acercamientos Shakespeareanos en tres piezas, de la mano de Emiliano Dionisi y su Compañía Criolla, a través de un ciclo que propone adentrarse en el mundo del teatro isabelino pero reversionado para niños; talleres de oficios para que los participantes adquieran las técnicas principales para desenvolverse en un oficio que puede ir desde fotografía y videoclip hasta bordado y herrería; y encuentros de gestión cultural para brindar herramientas a mujeres emprendedoras para impulsar su emprendimiento cultural, creando redes de cooperación.

Para no tan chicos:

Los jueves en el escenario de la plaza en la Usina, los adultos podrán disfrutar de Noches de Gospel & Soul y los amantes de la percusión también tendrán su cita al aire libre en la Usina del Arte con Sábados de Tambores con los alumnos y alumnas de Arte en Barrios + Grupo de percusión por señas del Cerps dirigido por Santiago Vazquez.

Además, en Ribera Tour, los sábados y domingos distintos artistas como Machado-Cicala y Juanchi Baleiron invitarán a un grupo a recorrer en bici la costanera sur de la Ciudad, visitando diferentes espacios y deteniéndose en algunos lugares para compartir sus impresiones sobre la arquitectura o el paisaje.

Para los adultos mayores se realizará Bienestar al Sur. Todos los miércoles aquellos que busquen un espacio para acercarse a los hábitos y prácticas saludables tendrán en la Usina del Arte un punto de encuentro: a lo largo de todo el día, se darán clases y workshops que pondrán en valor la sustentabilidad, el bienestar y los hábitos alimenticios respetuosos con el ambiente y las tradiciones locales. Habrá clases de cocina de estación, prácticas de movimiento, shows de música, y más.

Para seguir conociendo la Ciudad:

Para seguir conociendo el Casco Histórico de la Ciudad de manera diferente, habrá recorridos con Visitas teatralizadas por el área más antigua de Buenos Aires. Serán funciones al aire libre accesibles para personas hipoacúsicas reconociendo y abordando desde la cultura los derechos de la niñez.

También continúan las visitas guiadas por el Centro Cultural Recoleta los martes y jueves a las 17 h para quienes quieran conocer el pasado y el presente de este espacio cultural. Son recorridos pensados especialmente para compartir la historia de este edificio que es patrimonio histórico, que fue construido sobre un casco de 300 años, y que se consolidó como un espacio vivo y participativo que hacemos desde toda la comunidad.

La Cultura vibra en los Anfiteatros de la Ciudad:

La Ciudad cuenta con dos grandes anfiteatros que ofrecen propuestas culturales para diversos públicos y edades. El Anfiteatro de Parque Centenario continuará siendo un espacio destinado a apoyar al sector cultural privado, como lo hizo durante los últimos meses. Productoras y espacios culturales podrán solicitar el Anfiteatro para producir contenidos culturales al aire libre, regidos por el protocolo correspondiente.

Por su parte, el Anfiteatro de Mataderos ofrecerá una programación destinada a toda la familia, con cine y shows musicales a cielo abierto: los domingos, al caer el sol, se podrá disfrutar de un ciclo de shows de rock con diferentes bandas programadas por el sector privado que compartirán escenario con las 12 bandas seleccionadas en Experiencia Emergente 2020. Los sábados por la tarde, las chicas y chicos de 4 a 7 años podrán vivir increíbles shows con mucha diversión y a puro rock.

Los sábados por la noche las lonas, reposeras, sillas y almohadones reemplazarán a las butacas tradicionales en un ciclo de cine gratuito para toda la familia que se desarrollará al aire libre.

Para encontrarse con la lectura:

Con el fin de despertar la curiosidad lectora en el espacio público y potenciar al sector editorial independiente, el Libro Móvil circulará por los barrios porteños, en el marco de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB). La iniciativa organizada por la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, a través de la Red de Bibliotecas Públicas, el área Editorial de Impulso Cultural dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, acercará una propuesta lectora diferente y acompañará a editoriales, sellos y escritores.

Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares, asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad, y acceder al sistema de préstamos y devoluciones de libros. El Libro Móvil rotará por cuatro ferias en la misma semana, en el horario de 8 a 14hs y llevará a cabo 55 salidas a la calle entre enero y febrero 2021.

Este verano también se pondrá en función el servicio de trabajo, estudio y lectura en las bibliotecas: con un total de 5.000 turnos mensuales brindados por seis bibliotecas: Leopoldo Lugones, Antonio Devoto, Casa de la Lectura, Joaquín V. Gonzalez, Ricardo Guiraldes y Parque de la Estación; cada una ofrecerá un cupo máximo en espacios interiores y exteriores según protocolo, de lunes a viernes, para hacer uso del espacio y de los servicios de internet o sanitarios del lugar.

Además, desde el 4 de enero Parque de la Estación se unió a las bibliotecas de la Ciudad que ya se encuentran ofreciendo el servicio de préstamos de libros. Mediante la asociación virtual y un sistema protocolizado de turnos, se podrá pedir hasta tres libros por vez y pasar un verano a pura lectura.

Para celebrar nuestras tradiciones en la Feria de Mataderos:

A partir del 10 de enero, la Feria de Mataderos tendrá su edición de verano en el horario de 15hs a 21hs. Además de las actividades presenciales en Mataderos, los vecinos y vecinas de la Ciudad podrán seguir disfrutando, domingo a domingo, de la programación digital de talleres en la cuenta de Facebook de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, donde talleristas de la Feria enseñan a través de clases grabadas distintas disciplinas tradicionales de nuestra cultura: folclore, guitarra y sikus, entre otras.

Cine al aire libre:

Impulso Cultural a través de BA Audiovisual presentará el ciclo de cine mensual Verano de Cine Nacional en el Club Arquitectura de Agronomía (Av. Francisco Beiró 2116) con una programación de películas argentinas. Libre y gratuito con reserva previa.

Los sábados de enero a las 20hs (se suspende por lluvia). Las películas serán: Mamá se fue de Viaje, dirigida por Ariel Winograd el 9/1; Betibú, dirigida por Miguel Cohan el 16/1; El Día que me Muera, dirigida por Néstor Sánchez Sotelo el 23/1; Gilda, No me Arrepiento de Este Amor, dirigida por Lorena Muñoz el 30/1.

El Centro Cultural San Martín presenta su ciclo de cine al aire libre los sábados a partir del 16 de enero a las 21h. Actividad gratuita con inscripción previa.

Artes Visuales en el Cultural San Martín:

En el Centro Cultural San Martín se podrá disfrutar de varias muestras gratuitas con inscripción previa: Inefable, de Mariano Balbuena de martes a viernes de 15 a 21h a partir del 21 de enero en la Sala entresuelo. Formas de luz, de Arturo Aguiar de martes a viernes de 15 a 21h a partir del 21 de enero en la Sala Hall AB. Mina, por Viento Dorado de martes a viernes de 15 a 21h a partir del 21 de enero en entrepiso. Defasajes, de María Fernández Quiroga de martes a viernes de 15 a 21h a partir del 21 de enero en la gigantogalería.

Toda la programación prevista por la Ciudad para el verano 2021 y mencionada en la presente gacetilla puede sufrir modificaciones de acuerdo al desarrollo de la situación sanitaria.