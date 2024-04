Jorge Macri dirigió unas palabras en el acto por Malvinas

El Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri estuvo presente en el acto de Malvinas y subrayó: “Vamos a ordenar y actualizar el padrón de veteranos nacidos y radicados en la Ciudad para darles el reconocimiento que se merecen”, -fue en el homenaje que se hizo esta mañana en Retiro a los veteranos y caídos en las islas, al cumplirse 42 años del comienzo de la guerra.

Además, el Jefe de Gobierno dijo: “Malvinas es mucho más que un símbolo; éste es mucho más que otro aniversario, es una jornada de reflexión y de sentido homenaje a los caídos, y además a los sobrevivientes de una guerra tan dolorosa como incomprensible”.

El homenaje se realizó esta mañana en el barrio porteño Retiro a los veteranos y caídos en las Islas Malvinas, al cumplirse 42 años del comienzo de la guerra.

También estuvo presente en el acto, el presidente de la Nación, Javier Milei, Jorge Macri afirmó: “Cuenten con nosotros para mantener vivo el irrenunciable reclamo por la soberanía de Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, convencidos de que el diálogo y la concordia son el camino de la libertad y la paz entre las naciones y los pueblos civilizados. *Nunca más la barbarie de la guerra y la violencia”.

Jorge Macri, se comprometió a avanzar en el ordenamiento y la actualización del padrón de veteranos nacidos y radicados en la Ciudad para brindarles el apoyo y el reconocimiento que se merecen, porque además esta Ciudad tiene una deuda con ustedes.

También agrego: “Malvinas duele aún hoy en el recuerdo de los caídos en combate, de los que murieron en el mar, de los que nunca regresaron a su hogar ni a sus familias o, si tuvieron la suerte de hacerlo, ya no fueron los mismos al volver, muchos se enfermaron, incluso murieron en el anonimato, con esa ingrata sensación de frustración y fracaso que no merecían”.

Además, subrayó: “Creo que hemos logrado, como Nación, ponerlos en el lugar de héroes y saldar en parte nuestra deuda histórica para con ellos, el gobierno militar los usó como herramienta política de su relato triunfalista.

Cuando el resultado de la guerra no fue el que nos habían hecho creer, los trajeron escondidos, en la oscuridad cómplice de la madrugada, de hecho, se bajaron de los aviones e iban en colectivos que, ellos mismos describen, tenían las ventanas tapadas con diarios, como si no hubiera que mostrarlos, no nos va a alcanzar el tiempo para pedir disculpas a los que se fueron como héroes y volvieron escondidos en la madrugada”.

Jorge Macri estuvo acompañado por:

La Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el Jefe de Gabinete, Néstor Grindetti; el vicejefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Waldo Wolff; el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi; el ministro Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida; el secretario general, Fulvio Pompeo; y el secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz.

Además, participaron del homenaje:

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel; el ministro del Interior, Guillermo Francos, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, entre otras autoridades.

