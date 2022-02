Cómo prevenir las enfermedades transmitida por mosquitos

Los mosquitos vuelven a aparecer en los primeros días de calor, ya que los huevos pueden sobrevivir hasta un año pegados en las paredes de los recipientes, por eso durante el invierno, la mejor forma de empezar a prevenir las ETMAa es eliminando los recipientes que hayan acumulado agua durante el período de calor o bien cepillar las paredes de los recipientes para remover los huevos.

Las enfermedades transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti (ETMAa) pueden ser Dengue, Fiebre Amarilla, Zika o Chikungunya.

Los más comunes se encuentran en nuestras casas, ya que la mosquita deposita sus huevos en recipientes artificiales con agua estancada y limpia. Prestale atención a objetos como: floreros y plantas en agua, rejillas, gomas de auto, botellas, tachos a la intemperie, o hasta en una tapita de una botella.

Algunos datos:

La lavandina no mata las larvas. Solo el agua hirviendo y echando el agua sobre superficies donde no se acumule y estén cálidas (como el asfalto), -el mosquito no nace enfermo y no se llama Dengue, se llama Aedes aegypti. Para que el mosquito se enferme tiene que picar a una persona enferma con alguna de las cuatro enfermedades: Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla.

El Aedes aegypti no suele criarse en plazas y parques o ríos y arroyos, es un mosquito doméstico que se acomoda a nuestros hábitos urbanos y necesita estar alrededor de gente para vivir, el Aedes no vuela a más de 50 metros a la redonda, es decir, si ves un mosquito en tu casa es porque se crió en tu manzana.

La fumigación debe ser acompañada por el resto de los cuidados porque si bien elimina al mosquito adulto, no mata las larvas, -si no se toman todos los recaudos necesarios, con condiciones de calor y humedad, en una semana puede volver a aparecer.

Te recomendamos mantener algunos cuidados prácticos:

Evitá mantener/guardar recipientes que acumulen agua en los espacios al aire libre, como patios, terrazas y balcones.

Las plantas enraizadas en agua son un lugar excelente para que se críen mosquitos. Las podés trasplantar a una maceta con tierra, o ponerle arena húmeda, que también la mantiene viva.

Si tenés pileta y no está en constante uso podés taparla con una lona (que no acumule agua en los pliegues), tela mosquitera o guardarla debidamente seca, donde tampoco pueda acumularse agua y se convierta en un potencial criadero.

Si tenés baldes, tachos u otros elementos que acumulen agua, podés darlos vuelta o cubrirlos con malla mosquitera.

Al bebedero de las mascotas hay que cambiarle el agua todos los días y limpiarlo.

La participación de la comunidad es la mejor herramienta en la prevención de ETMAa en nuestros barrios y manzanas.