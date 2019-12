Palermo autos: A que modelos afecta el nuevo impuesto

El tributo está incluido dentro de la Ley de Emergencia Económica que busca aprobar el Gobierno en extraordinarias. Impactará en el 43% de los modelos que se venden en el país.

El proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que busca aprobar el gobierno en sesiones extraordinarias incluye un impuesto a los autos 0 km que impactará en el 43% de los modelos que se venden en el país. Cuáles son uno por uno los principales afectados.

Desde el sector prevén que el tributo eleve entre un 25% y un 54% los precios.

El “Megapaquete” enviado al Congreso estipula un desdoblamiento de alícuota por lo cual partir de $1.300.000 de precio mayorista – cerca de $1.700.000 al público- comenzará a pagar un impuesto de 20% y elevará el precio 25%.

Asimismo, la siguiente escala será a partir de los $2.400.000 (aproximadamente $3.700.000 al público), tendrá un gravamen del 35% y elevará el precio 54%.

De las 978 unidades que se venden en el territorio nacional, 557 quedarán exentos del impuesto. En tanto que 182 pagaran la primera alícuota y 239 abonarán la segunda.

Los primeros 10 modelos afectados por el primer tramo de la alícuota

Fiat 500X – 1.4T 9AT Cross 4×4 (170cv) – $ 1.807.000

Kia SOUL – 1.6 EX 6AT Full – $ 1.814.400

Fiat Toro – 2.0 Volcano 4×4 9AT Cab/doble – $ 1.816.900

Changan CS75 1.8T Elite 6AT 2WD – $ 1.820.700

Suzuki New Vitara – 1.6GL AT 4×2 – $ 1.827.000

Jeep Compass 2.4 Sport AT6 FWD – $ 1.836.800

Kia Cerato 2.0 6AT 5 Puertas – $ 1.839.600

Toyota Innova SRV 2.87 Nafta – $ 1.862.000

Volkswagen T- Cross 1.6 MSI Hero Tiptronic – $ 1.865.400

Honda HR-V 1.8 i-VTEC EXL CVT 2WD – $ 1.880.000

Los primeros 10 vehículos afectados por el segundo tramo de la alícuota

Kia Sportage EX 2.0 CRDI AT 4×4 GT- Line – $ 3.370.500

Kia Sorento 2.2 CRDI 4×2 AT – $ 3.395.700

Mercedes-Benz Clase GLA 200 Urban AT – $ 3.402.000

Mercedes-Benz Clase C 200 AT Avantgrade Sedan – $ 3.433.500

Mercedes-Benz Clase A 250 AMG- Line Hatchback – $ 3.465.000

Honda Accord 2.0T EXT AT – $ 3.509.100

Toyota RAV 4 HV Limited CVT AWD – $ 3.540.600

Audi Q3 35 TFSI – $ 3.578.400

BMW X1 18i sDrive Activa – $ 3.591.000

Toyota Camry 2.5 L4 Sec. – $ 3.609.900

El listado de precios completo de modelos que se venden en el país y de aquellos que se verán afectados