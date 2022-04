El loquito del palo ya había atacado a mujeres en el barrio de Belgrano

Este energúmeno se trata de Carlos Eferain Martínez, de 21 años, quien había agredido a varias mujeres en el barrio de Belgrano durante el pasado mes de febrero.

Esta persona, que ahora atacó a la mujer Policía en Palermo durante esta madrugada, le sustrajo el arma y comenzó a disparar, resultó ser el mismo que en el mes de febrero fue detenido por agredir a mujeres en plena calle de Belgrano con un palo.

Este enfermo, es conocido como Carlos Eferain Martínez, de 21 años, y fue arrestado hoy a la madrugada en el cruce de las calles Salguero y Castex, cuando una oficial de la Comisaría Vecinal 14 C se encontraba realizando una recorrida preventiva en la zona, -en su momento, el mismo hombre había sido denunciado por atacar a las mujeres de Belgrano en plena calle tal como se puede apreciar en el video.

Aparentemente, según las descripciones brindadas por los vecinos el pasado mes de febrero, el hombre presentaba un “aspecto de vagabundo”, ya que presentaba su pelo y barba largos y desprolijos, y que parece estar en situación de calle.

Hoy, meses después, su apariencia denotó otro corte de pelo cuando fue visto en avenida Del Libertador y Salguero, en esta oportunidad, el hombre disparó hacia los efectivos, que logaron reducirlo y detenerlo.

Ahora, la oficial agredida fue atendida en el Hospital Fernández y se encuentra en buen estado, sin riesgo de vida por suerte.

¿Qué es un ‘taser’? ¿Qué le podría pasar a tu cuerpo si recibes una descarga de este tipo de arma?

Por Jasser Akle

15:14 ET(19:14 GMT) 13 Abril, 2021

(CNN Español) — Una sensación paralizante, dolor intenso, contracciones incontrolables en los músculos, entre otras: estos son los efectos que podría sufrir una persona que recibe una descarga de una pistola eléctrica, también conocida como ‘taser’. Pero, ¿qué son exactamente y cómo funcionan?

Este tipo de arma que es usada por parte de las autoridades en varios países ha sido protagonista de múltiples polémicas.

El debate de las armas Taser para utilizar en estos casos

¿Qué es un arma taser?

Se trata de un arma de electrochoque que al ser usada sobre el cuerpo de una persona o animal la incapacita temporalmente por un lapso de tiempo.

Esta polémica arma que es muy utilizada en otros países, dispara dardos electrificados o también puede ser presionada directamente contra una persona para inmovilizarla, los dardos que dispara pueden o no penetrar la piel, dice la compañía que los fabrica.

¿Qué podría provocar un arma taser a tu corazón?

Según Expertos médicos afirman que, si una persona recibe una descarga de un dardo taser cerca del pecho, un posible resultado es un aumento dramático en el ritmo cardiaco de la persona, por ejemplo, si alguien en reposo tiene desde 72 latidos por minuto podría llegar hasta 220 latidos por minuto tras la descarga.

En sus documentos judiciales, la compañía que los fabrica, informa que el voltaje de «carga máxima» de un taser en el rango de impacto es de hasta 40.000 voltios, pero es un promedio de 600 voltios durante el disparo, según varios informes.

Recientemente ocurrió un caso polémico en Minnesota, en el cual, un agente de servicio voluntario disparó un arma de fuego contra con un joven de 20 años al confundirla con una taser, el hombre murió.

Entonces ¿cómo se diferencia una pistola de fuego de un taser?

1. Las pistolas Taser suelen ser más ligeras y tienen un agarre y una sensación diferente, dijo el exvicepresidente de las pistolas taser, Steve Tuttle, en 2015.

2. También, cuando se le quita el seguro a un taser, se enciende un panel de control LED.

3. Además, tienen un tipo de funda diferente al de una pistola de fuego, y muchas tienen al menos poseen un amarillo brillante en el dispositivo.