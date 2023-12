Palermo y Chacarita: El boom de los alquileres para los jóvenes

El alquiler estuvo en boca de todos los medios de comunicación este año. Desde la lucha de parte de Inquilinos Agrupados siempre lucharon por la nueva ley que actualmente el presidente electo, Javier Milei, promete romper.

Chacarita y Palermo son un nudo de conversión para las juventudes, algunos títulos lo ponen como “Chacalermo” un boom turístico que sirve para la cultura culinaria. Entre Chacarita, Colegiales – que también es uno de los barrios más excéntricos – y Palermo se ha formado uno de ellos, con multiplicidad de oferta. En principio, vale consignar los valores de referencia para comprobar en cuánto oscilan los precios de acuerdo con el lado en que se ubique el emprendimiento. Según los últimos datos del Index de Zonaprop, el metro cuadrado cotiza a US$2368, US$2551 y US$2987, respectivamente.

Desde las avenidas Niceto Vega hacia Córdoba con la eliminación del puente en Juan B Justo empezó a mirar con otros ojos, una zona más atractiva para las construcciones, que también cabe aclarar que vecinos y vecinas luchan en contra del Código Urbanístico que debería renovarse en esta nueva gestión.

Uno de los corredores es la mencionada Niceto Vega que pasó por un cambio importante en los últimos 15 años es la avenida Niceto Vega, que se extiende entre Colegiales y Palermo Soho. Si bien hasta hace un tiempo era una zona de talleres y de obras chicas, la suma de proyectos importantes le dieron otra cara, una cara renovada quizás con una pérdida de idiosincrasia propia. La transformación se afianzó con la eliminación del paso a nivel de la avenida Juan B. Justo.

Según consultas propietarios e inmobiliarias de la región, en el área predomina un público joven. Se caracteriza por lo que nos dejó la pandemia, una zona de mucho home office, en donde varios tienen un trabajo híbrido, con un público que tiene necesidad de buen y rápido acceso al centro, algo que caracteriza especialmente a las cuadras que nos ocupan. Demás está decir que Palermo se está convirtiendo con su identidad propia en una mirada con buenos ojos para los jóvenes, para las juventudes que busquen alquilar a pesar de la situación económica que atravesamos.

¿Qué dijo Javier Milei sobre la ley de Alquileres?

El presidente electo reafirmó su postura sobre la derogación de la ley que hasta hace unos días se luchó incansablemente para que se trate en las dos cámaras de la nación. Aseguró en las entrevistas que brindó junto a Eduardo Feinmann en Radio Mitre y Alejandro Fantino en Nuera que dará paso a contratos libres entre partes y en cualquier tipo de moneda. Si bien parece esto lo sigue sosteniendo algunas voces de Juntos por el Cambio que impulsó esta ley ya estaría dudando y en contra de su derogación. Porque, para derogar tiene que haber una nueva ley o un DNU, algo que su compañero de campaña Mauricio Macri lo utilizó en su presidencia.

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados se mostró enfáticamente en contra del líder de la Libertad Avanza, en diálogo con Mañana es Mejor por Radio Provincia dijo “lo mismo que ocurrió entre 1976 hasta el 1985, cuando no había marco regulatorio, se podía pagar en cualquier moneda y no había plazo mínimo de contratos”. Seguido, subrayó: “De ese momento no nos recuperamos más, ahora podemos estar frente a una situación donde se van a dolarizar todos los alquileres, y se concentrará mucho más la vivienda, habrá una crisis habitacional y social muy profunda, de la que nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos”.

La propuesta de Milei es eliminar el marco regulatorio y habilitar la firma de contratos cortos (tan cortos como un mes, por ejemplo) y en cualquier tipo de moneda. La ley vigente, reformada hace menos de tres meses por el Congreso, regula estos aspectos estableciendo: una duración mínima de 3 años del contrato, un plazo de ajuste semestral y estipula como coeficiente al Casa Propia.

Sin duda tiene que ser en articulación con otros sectores con quienes también vamos a estar jodidos, fundamentalmente los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo el titular de la Federación de Inquilinos.